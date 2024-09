Családi tragédia történt Gubik Petránál, majdnem visszamondta a Sztárban sztárt - videó

Gubik Petra a TV2 reggeli műsorának vendégeként beszélt előző heti, negyvenpontos produkciójáról, amit Céline Dion örök slágerének előadásáért, a My Heart Will Go On-ért kapott. Az énekesnő most elmondta, hogy kinek ajánlotta a dalt, és azt is, hogy kinek a kedvéért vállalta el a Sztárban sztár All Starban való szereplést.

Gubik Petra mint Céline Dion a Sztárban Sztár All Starsban

Fotó: TV2 / TV2

Az énekesnőnél Szabó Zsófi kérdezett rá konkrétan, hogy mi a helyzet a magnáéletével, illetve a nagymamájával, aki épp akkor került kórházba, amikor a verseny kezdetét vette. Ez nagyon megviselte Gubik Petrát, még a visszalépésen is elgondolkodott, hiszen ilyenkor a legfontosabb számára a családja. Azonban hisz abban, hogy ezzel jó energiákat teremt, és nagymamáját is boldoggá és büszkévé teszi azzal, hogy szerepel a műsorban.

Én az egész versenyt miatta csinálom. Én hiszek az energiák mozgatásában, valahogy pont így jött ki, hogy épp akkor került nagymamám kórházba, amikor elkezdődött ez a verseny...

És akkor ezen gondolkodtam, hogy hogyan fogok én most itt minden szombatonként parádézni a tévében, amikor nem is ez lenne most a legfontosabb. Amikor ilyen helyzet áll elő a családban, akkor semmi sem fontos, csak az az ember" - kezdte a Mokkában Gubik Petra, aki aztán átgondolta a dolgot, és tudta, hogy mamájának ezzel segíthet a legtöbbet, ha láthatja őt a színpadon.

A Sztárban sztár All Stars versenyzője elmondta, hogy vidéki származásúak, ezért náluk nagy dolog, hogy valaki a tévében szerepel. És tudja, hogy a család és az ismerősök figyelemmel követik, drukkolnak és megbeszélik az utcán összefutva, hogy milyen volt a műsor, és sokat jelent számukra. Az énekesnő ezért is igyekszik minden tőle telhetőt megtenni, hogy büszkék legyenek rá, és a mamája gyógyulását is segítse ezzel, hogy boldoggá teszi őt.

Ezért Gubik Petra valódi küldetésként tekint a versenyre, hiszen idős nagymamái csak ilyenkor láthatják őt a színpadon, mivel a színházba már nem tudnak eljutni a koruknál fogva. Az énekesnő most is teljes erőbedobással készül a következő adásra, hiszen elárulták azt is, hogy nem mást, mint Marics Petit fogja utánozni, ami nagy kihívás számára, hiszen teljesen más típusok.