A Sztárban Sztár All Stars szombati adásában az elsőkörös versenyprodukciók sorát Gubik Petra zárta, aki Céline Dionként énekelte a Titanic betétdalát, a My Heart Will Go Ont. Szabó Ádám és Oláh Gergő után ő is maximális pontszámot kapott a zsűritől, sőt 40 pontja és a közönségszavazatok száma alapján ő lett a napi győztes is. Nézze meg, mivel győzte meg a zsűrit és a nézőket!