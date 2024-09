Gyilkos a házban 4. évad: mindenki imádni fogja Eva Longoriát

Bevallom nem gondoltam volna 4 évvel ezelőtt, hogy egy Steve Martin sorozat a székhez szegez, és egy levegővel lenyomom az első évadot. A Gyilkos a házban elsőre egy szép próbálkozásnak tűnt a szebb napokat is látott komikus számára, akinek a vígjátékait a mai napig imádjuk, de ha jobban megnézzük, a mozikban olyan 15-20 éve, a Rózsaszín párduc filmek óta nem alkotott maradandót, és azokból is max az elsőre hazudnám azt (de csakis két pohár pezsgő után — a szerk.), hogy vállalható és vicces volt. A hosszú bevezető azért kellett, mert ahogy én, úgy nagyjából a fél világ is meglepődött azon, hogy a lassan 80 éves színész karrierje 180 fokos fordulatot vett, ugyanis íróként és producerként is az évtized egyik legviccesebb és legcsavarosabb sorozatát találta ki, mondjuk ehhez kellett a régi barátja, Martin Short és az ifjú titán, Selena Gomez. Négy évvel később pedig itt van a Gyilkos a házban 4. évada, és még gyilkosabb tempót diktál, legyen szó a sztoritól, a poénokról, vagy egy négyzetméterre jutó hírességek számáról.

Gyilkos a házban 4. évadában is remekel Steve Martin, Selena Gomez és Martin Short

Fotó: Northfoto / Northfoto

Gyilkos a házban: hol tartunk most?

Innentől lehetnek spoilerek, főleg az előző évadokkal kapcsolatban! Ugye a harmadik évadban egy színházi musical (a fordításban Halálcsörgő a címe) bemutatójánál hagytuk abba Charles, Mabel és Oliver triójának történetét, miután a darab sztárját Bent (Paul Rudd) meggyilkolták, a drámának szánt előadásból musicalt csináltak, amihez többek között a wannabe színésznő Loretta (Meryl Streep) és több Broadway-színész is csatlakozott, többek között Kimber, akit az Emily Párizsban sztárja Ashley Park alakít és egy csodás "majdnem duettet" énekelt Streep karakterével. A premieren pedig sikerül elkapni a gyilkost, tehát jöhet a premier party, ám Charles dublőrje és legjobb barátja Sazz Pataki (Jane Lynch) sajnos hamarabb csekkolt ki a partiról: valaki egy távcsöves puskával lelőtte őt Charles üres lakásában, szóval egy újabb gyilkosság történt a házban.

A negyedik évad első nagy kérdése: vajon Charles vagy a (távolról) nagyon hasonlító Sazz volt a valódi célpont? Ez első négy rész alapján annyit elárulunk, ez a kérdés tisztázódik, miközben egy rakás új, a Bérlők névre keresztelt karaktert ismerhetünk meg a híres lakóház "másik oldaláról": a szószfőző családot, a félszemű rémisztő manust és a karácsonyimádó testépítőt is. De ez hagyján, ugyanis a "podcast-Isten" felviszi a trió dolgát: egy zsíros hollywoodi csekkel együtt érkezik hozzájuk egy felkérés: filmet akarnak készíteni a podcastjukról és róluk természetesen.