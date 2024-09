Gyilkos sztárparádé: Mutatjuk, kikkel erősített a Gyilkos a házban új évada

A négy évvel ezelőtt indult széria azonnal mindenki kedvence lett; a Gyilkos a házban csavaros története és humora minden korosztályt képes megmozgatni, nem beszélve a true-crime történeteket faló trióról, Charlesról, Olivérről és Mabelről, akiket egy rejtélyes gyilkossági ügy hozott össze az első évadban és eredtek egy pszichopata gyilkos nyomába. Azóta eltelt két évad, és bizony két új gyilkosság is történt abban a New Yorki-i luxusapartmanban, ahol főhőseink élnek, szóval, ha itt a Gyilkos a házban negyedik évada, akkor kell egy negyedik gyilkosság. (SPOILER: A harmadik évad nézői tudhatják, hogy a magyaros nevű Sass Pataki, aki Charles dublőrét alakította a történet szerint a számára világhírnevet hozó sorozatban a következő áldozat, ugyanis a karaktert Charles lakásában lőtte le egy mesterlövész. A hasonlóság miatt azonban felmerül a nagy kérdés; vajon Sass vagy Charles volt a kiszemelt áldozat és ki lehet a gyilkos?)

Martin Short, Selena Gomez és Steve Martin a Gyilkos a házban 4. évadában ismét visszatérnek (Fotó: Northfoto)

Na, de kik erednek az elkövető nyomába; jelentjük Hollywood legjava és ki tudja, lehet köztük van a gyilkos is? Izgalmas nevekkel tér vissza a Disney+ Gyilkos a házban 4. évada.

Gyilkos a házban szereposztás a 4. évadban

A pletykák szerint Meryl Streep és Martin Short nem csak a Gyilkos a házban 4. évadában alkotnak egy párt, hanem az életben is (Fotó: Northfoto)

Meryl Streep

A háromszoros Oscar-díjas színésznő a sikertelen wannabe színésznő, Loretta szerepében látható ismét, aki a harmadik évadban (SPOILER) megtalálja az elveszettnek hit fiát és 70 felett nem csak a siker, de a szerelem is utoléri Oliver személyében. Loretta azonban szerepet kap egy hollywoodi kórházas sorozatban, így felmerül a kérdés; vajon folytatódhat Oliver és Loretta szereleme, továbbá az sem kizárt, hogy a late bloomer sztárnak valami köze lehet az új gyilkossághoz? Talán Charlest akarta megölni, hogy vége legyen az Only murders in the building nevű podcastnak és végre Oliverrel élhessen boldogan? A 75 éves Meryl Streep drámai és komikai vénáját is bevethette a harmadik évadban, nem beszélve az énekhangjáról, ugyanis egy Broadway-musical, a Halálcsörgő hozza meg számára a sikert a sorozatban.

Eva Longoria nagy visszatérése a Gyilkos a házban 4. évada a sorozatok világába (Fotó: Getty Images)

Eva Longoria

Az előzetesből már kiderült, hogy az Only murders in the building nevű podcastból a negyedik évadban filmet akarnak csinálni, amiért a főhősöknek Los Angelesbe kell utazniuk. Itt derül ki, hogy már találtak három színészt arra, aki a kedvenceinket alakítanák a készülő filmben. Mabel figuráját Eva Longoria alakítja a sorozatban készülő filmben, vagyis a Született feleségek 49 éves dívája önmagát játssza a Gyilkos a házban-ban. Longoria – amellett, hogy bomba formában van – kiváló humorral kezeli a karrierjével és életkorával járó poénokat, főleg a Selena Gomezzel közös jeleneteiben. Merész elképzelés, de vajon egy igazi színésznő akár ölni is képes lenne a hitelesség kedvéért, esetleg ő maga is áldozat lesz? Pér rész múlva kiderül!