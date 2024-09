Kiderülhet az igazság a mai napig megoldatlan Fekete Dália-gyilkosságról

Marvin Gaye gyilkosa saját apja volt

Fotó: AFP/Doug Pizac

1984. április 1-jén, 45. születésnapja előestéjén Marvin Gaye-re saját apja, Marvin Gay Sr. Lőtt rá, ekkor halálosan megsebesítette a Los Angeles-i Hancock Parkban lévő házukban, egy veszekedés során. Az idősebb Gay később ártatlannak vallotta magát az szándékos emberölés vádja alól, és hat év felfüggesztett börtönbüntetést, valamint öt év próbaidőt kapott. Fiát, Marvin Gaye-t számos intézmény posztumusz kitüntetésekkel és egyéb elismerésekkel jutalmazta, többek között a Grammy-életműdíjjal is.

Sharon Tate

Minden idők egyik leghírhedtebb és legbrutálisabb gyilkossága volt Sharon Tate ügye. A rendező Roman Polanski felesége volt, akit 26 éves korában, nyolc és fél hónapos terhesen meggyilkolt az őrült szektavezér, Charles Manson bandája. A színésznőt egykor Hollywood nagy reménységeként emlegették – majd egyik legnagyobb veszteségeként: 1969. augusztus 9-én vált a kegyetlen gyilkosság áldozatává. Az olyan filmek viszont, mint a Farkasok az ajtónál (2016), a Charlie Says (2018), a The Haunting of Sharon Tate (2018) vagy legutóbb Quentin Tarantino Volt egyszer egy... Hollywood-ja (2019) kimondottan és konkrétan az 1969-es véres gyilkossággal foglalkoznak, amelynek nem csak a várandós Tate, de három közeli barátja is áldozatul esett.

Roman Polanski és meggyilkolt felesége, Sharon Tate

Fotó: Getty Images

Nicole Brown Simpson

Szintén hasonló indulatokat és érdeklődést váltott ki O.J. Simpson exfeleségének meggyilkolása, melybe volt férje volt az elsődleges gyanúsított, ezzel minden idők egyik leghíresebb és legvitatottabb tárgyalása lett a volt amerikaifutball-játékosé, akinél végig rezgett a léc, hogy végül ártatlannak vagy bűnösnek találják-e, végül felmentette a bíróság, a tettest sosem találták meg. Az akkor még csak 35 éves Nicole Brown Simpson, akkor kezdő színésznőt és akkori párját, Ronald Goldmannt különös kegyetlenséggel gyilkolták meg 1994-ben. Megcsonkított holttestükre június 13-án reggel találtak rá a szomszédok, akik kutyaugatásra ébredtek fel, és különösnek találták, hogy Nicole Brown Simpson gyerekei eközben végig a szobában aludtak, őket nem bántották - írja az IMDb.