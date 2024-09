Gyűrűk Ura-sorozat: mi lett az egymilliárd dollárból?

Augusztus 29-én elindult a A Gyűrűk Ura: A Hatalom Gyűrűi második évadja, egyből három résszel, de egyelőre nem elégedett vele sem a kritika, sem a nézők. Az IMDb-n az egész sorozat 6,9 ponton áll: a második évad első része még viszonylag tetszett az Amazon előfizetőinek (7,3 pont), de a harmadikkal már elégedetlenek a nézők (6,3 pont). A Rotten Tomatoes oldalán a kritikusok még nem tartották annyira gyengének, mint a nézők, előbbieknél 83 százalékon áll a mások évad, utóbbiaknál csak 59 százalékon, ami elég keserves.

Fotó: Amazon

"Az Amazon Prime Videón látott Gyűrűk Ura: A hatalom gyűrűi második évadja elköveti azt a hibát, hogy feltételezi, hogy érdekel minket, anélkül, hogy bármit is tennénk annak érdekében, hogy izgalmas legyen. A milliárdokért, amelyeket Jeff Bezos (az Amazon.com alapítója) hajlandó volt a projektbe dobni, hogy a Gyűrűk Ura szellemi tulajdonát az Amazon tulajdonába juttassa, kevés erőfeszítést tettek arra, hogy a nézők számára érdekfeszítő drámai történetet alkossanak" - olvasható a kritikákban. Egy cikkben a Sárkányok házával hasonlítják össze (hiszen az is egy világszerte ismert franchise része, történetesen a Trónok harcáé), és megjegyzik, hogy az eredmény épp annyira fájdalmas a Gyűrűk Ura: A hatalom gyűrűi esetében is, mindegy, hogy Westerosra vagy Középföldére tér vissza a néző.

Fotó: Amazon

De milyen milliárdokról van szó? A megnövekedett gyártási költségek, a neves filmrendezők és színészek megjelenése, valamint a jól ismert filmes franchise-ok televíziós adaptációi egy olyan korszakot indítottak el, amikor a minőségi televíziós produkciók utolérik a filmeket (látványban, történetben, színészeket tekintve). Nem csoda, ha egyre több pénzt fektetnek televíziós szériák készítésébe, amelyek közül a legdrágább sorozatok ​​epizódonként akár több mint 10 millió dollárba is kerülhetnek. Több forrás szerint az Amazon összesen egymilliárd dollárt (354 milliárd forintot!) költ az öt évadra, tehát az a minimum, hogy vizuálisan kielégítő produkciónak kell születnie. De történet is kell hozzá, és nem biztos, hogy minden Gyűrűk ura-rajongó elégedett a sorozattal.