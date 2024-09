Halálfélelme volt, szörnyű kínokat élt át nyaralásán a magyar szépségkirálynő

Egy ideje már inaktív volt a közösségi oldalán az egykori magyar szépségkirálynő, Dobó Ági, aki most magyarazátatot adott eltűnésére, és igen jó oka volt rá, hogy magára és családjára koncentráljon, ugyanis gyógyulnia kellett. A megrázó bejegyzésben fotókat is mutatott magáról, ahogyan a kórházi ágyban feküdt. Dobó Ági olaszországi nyaralásán lett rosszul, ami ezekután valódi rémálommá vált számára, ha nem kezelik időben, az életébe is kerülhetett volna.

Borzalmas kínokat élt át Dobó Ági, olasz orvosok küzdöttek az életéért

Fotó: Dobó Ági Instagram

Júliusban a Campus után covidos lettem, majd rá 2 hétre sürgősségi műtétem volt Olaszországban. A nyár felét ágyban töltöttem, 6 hetet...

kezdte a bejegyzésében az egykori szépségkirálynő, aki azért is szeretné megosztani a vele történteket, hogy hátha másnak ezzel tud segíteni, mert igazán tanulságos a története.

„A múlt héten Olaszországban kirándulva, a semmiből alhasi görcseim lettek, de olyan igazán erősek. Hullámokban tört rám, és órákon át húztam, arra gondolva, lehet, rossza ettem, ittam” - írta naplóbejegyzés formájában Dobó Ági, aki elmondta, hogy halogatta a dolgot, nem kért segítséget, csak fájdalomcsillapítót és emésztést elősegítő készítményeket vett be, hátha szűnnek a panaszai, de nem így lett. Már az ájulás szélén állt, amikor mentőt hívtak hozzá, akik méhenkívüli terhesség gyanújával vitték be a kórházba.

14 óra 'vajúdás' után kiderült, hogy megrepedt a petefészkem, ezáltal a hasüregemet elöntötte a vér, így megműtenek.

Ekkora úgy éreztem, megfulladok, már a mellem alatt is feszített. Semmilyen fájdalomcsillapító nem hatott, bármit kaptam vénásan, vagy más formában. Az újabb vizsgálatok során már magamon kívül voltam a fájdalomtól, pedig 2 gyermeket szültem természetes úton, azt hittem, tudom, mi a fájdalom... de ez rosszabb volt" - írta a kétgyerekes édesanya, akinek végig családja járt a fejében, akik miatt ki akart tartani a legnagyobb fájdalmak közepette is, miközben magyar nőgyógyászával telefonon konzultált és az tartotta benne a lelket.

Életemben először úgy éreztem, itt most meg fogok halni

- vallotta be Dobó Ági, aki attól rettegett, hogy soha többé nem fog felébredni a műtét után, és már nem látja férjét és gyerekeit sem.