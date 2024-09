Halottá nyilvánították az énekest, de aztán magához tért

Nem mindennapi történetet mesélt el egy friss interjúban a Black Eyed Peas frontembere, a hétszeres Grammy-díjas Will.i.am: az elmondása szerint gyerekként halottá nyilvánították egy medencés baleset után.

Will.i.am: gyerekként halottá nyilvánították

Fotó: Jakub Porzycki / NurPhoto / NurPhoto via AFP / Jakub Porzycki / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Will.i.am, mint mesélte, 1985-ben, tízévesen fulladt meg majdnem, miután a medence mélyebb részére merészkedett – és amikor már nem ért le a lába, elkezdett fulladozni, süllyedni.

Halottá nyilvánították

Mint elmondta, a vízimentők elég későn, nagyjából négy perc múlva húzták ki, és bár azonnal elkezdték újraéleszteni, a helyzet kilátástalannak tűnt. "Úgy látszott, hogy semmi nem működik, úgyhogy

egy papírra felírták, hogy meghaltam, de aztán hirtelen magamhoz tértem"

– magyarázta a Birmingham Live-nak.

Ki az a Will.i.am?

Will.i.am 1975-ben született William James Adams Jr. néven, amerikai rapper, énekes, producer, színész. Leginkább a Black Eyed Peas alapító tagjaként és frontembereként ismert, együttese főleg a kétezres években volt sikeres, amikor Fergie is velük zenélt.

A Black Eyed Peas kilenc stúdiólemeznél és hat Grammy-díjnál jár, miközben Will.i.amnek összesen hét Grammyje van. Will.i.am négy szólólemezt is megjelentetett, olyan előadókkal is dolgozott együtt, mint Michael Jackson, Nicki Minaj, Jennifer Lopez, Mick Jagger, Britney Spears, Justin Bieber, Miley Cyrus, Shakira vagy Lil Wayne, de producerként, remixek készítőjeként is ismert.

Saját videoklipjei mellett alkalmi színészként tűnt fel olyan produkciókban, mint az Isteni sugallat, a Csak lazán, az X-Men kezdetek: Farkas, a Párterápia vagy Az újonc, miközben a Madagaszkár 2-höz, a Rióhoz vagy A Cleveland-show-hoz kölcsönözte a hangját.

2012 óta, vagyis az indulástól kezdve ő az egyik zsűritag a The Voice brit kiadásában, két évvel később pedig az ausztrál változatba, majd a brit gyerekverzióba is beszállt.