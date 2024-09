Az öt legviccesebb, legérdekesebb kívánság a Három kívánságból

A Három kívánság eredetileg 1984 és 1999 között ment a Magyar Televízióban, majd még feltámadt a tévében és rádiós formában is. Ez idő alatt 1200 kívánság teljesült, 72 világsztár fordult meg a 22 országban forgatott műsorban.

Dévényi Tibor és David Hasselhoff, Három kívánság

Fotó: MTV / MTV

A műsorvezető Dévényi Tibor volt, és sok ismert ember szerepelt benne, így többek között

George Bush,

David Hasselhoff,

Diego Maradona,

Sandra,

Puskás Ferenc,

a Duran Duran,

a Scooter

vagy Ricky Martin

is feltűnt az adásokban.

Három kívánság: David Hasselhoff esete a Trabanttal

A Knight Rider sztárja, David Hasselhoff KITT helyett egy Trabanttal furikázott a műsorban, de Dévényi Tibor elmondása szerint először a kilincset is alig találta a számára ismeretlen autón, így már az első másodpercekben eljátszotta, hogy beleszól az órájába a csodakocsiért. A színész később sem állt a helyzet magaslatán: bár úgy tűnt, élvezte a forgatást, de alig tudta kezelni a kocsit, egyből kilőtt, és majdnem elütött egy járókelőt. Itt meg is nézheti a videót.

"A világsztároknak elküldtük a korábbi adások anyagát, és mikor látták, hogy kik szerepeltek a műsorban, már nem mondtak nemet, így sikerült rávennem például David Hasselhoffot, hogy beüljön egy öreg Trabantba, és játssza el Knight Ridert" – emlékezett Dévényi Tibor.

Diego Maradona fizetett mindenkinek

"Öt percet kaptunk Maradonával, de végül negyvenet töltöttünk vele, ebből öt percet én is focizhattam vele. Nagyon közvetlen ember volt, mindenről el lehetett vele beszélgetni. Azt is elmesélte, hogy az apukája azt mondta neki, ha jó focista akarsz lenni, akkor figyeld a magyarokat" – mesélte egy másik emlékezetes kívánságról Dévényi Tibor.

Diego Maradona is megjelent a műsorban

Fotó: JORGE DURAN / AFP

Ráadásul amikor a magyar tévéstáb három Nápolyban töltött nap után távozni készült, a szálloda recepcióján kiderült, hogy Maradona a teljes forgatócsoport számláját kifizette.

George Bush miatt a CIA is lenyomozta Dévényi Tibort

Dévényi Tibor egy korábbi interjúban arról is mesélt az Origónak, hogy az akkori amerikai elnökkel, George Bushsal milyen kalandos körülmények között sikerült összehozni a találkozót: "Nagyon sokat köszönhetek Mark Palmernek, az akkori nagykövetnek, akivel jóban voltunk. Mondtam neki, hogy ha már úgyis jön Bush Magyarországra, szerepelhetne a Három kívánságban is, mire ő először csak nevetett, azt mondta, nagyon be van táblázva, és különben sem hiszi, hogy foglalkozna ilyesmivel. Aztán végül ráállt, hogy beírja a programjavaslatok közé – ahol volt már vagy negyven lehetőség –, és rábízza a sajtósra.

Két nap múlva meglepetten felhívott, hogy ráharaptak az ötletre, az elnök szívesen találkozik a gyerekkel.

Fordult a kocka, akkor már állandóan ők kerestek, volt olyan, hogy éjjel egykor csöngött a telefon, a feleségem riadtan kérdezte, hogy ki az, mire én csak annyit feleltem: »Nem érdekes, csak a Fehér Ház, aludj nyugodtan«. A CIA átmonitorozott rendesen, megnézték, hogy ki a gyerek, milyen ajándékot adna át, kíváncsiak voltak mindenre. De megérte, szerintem Európában bármelyik tévés szerkesztő boldog lett volna, ha a műsorában három percre megjelenik az amerikai elnök" – magyarázta.