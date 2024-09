Töréspont a Netflixen: A spanyol Grace Klinika és Vészhelyzet szerelemgyereke, amit nem tudsz abbahagyni

Lassan hivatalosan is kijelenthetjük, hogy a kórházi sorozatokra nagyon buknak a magyarok. Amíg a Disney+-on a Grace Klinikát, a MAX-en a Vészhelyzet nemrég elérhetővé vált régi részeit nézzük, addig a Netflixen hetek óta a toplistán szerepel a Töréspont című spanyol sorozat, ami a két fent említett sorozat szerelemgyereke lenne, megfűszerezve egy kis spanyolos temperamentummal. Furcsa hibrid ugyanis néha súrolja már a szappanoperák határát, néha viszont torokszorítóbb, mint az összes hollywoodi testvér-sorozata együttvéve.

A Töréspont stábja a premieren

Fotó: Getty Images

Töréspont: Szappanopera vagy dráma?

Fél-profi hipochonderként egy időben letiltott a családom ezektől a sorozatokról, mert minden Dr. House rész után furcsa, eddig totál ismeretlen betegségek tüneteit tudtam produkálni. A bicegő dilidokit passzoltam, de a könnyedebb végét nem tudtam, így jött a Grace Klinika és a Vészhelyzet ismétlések. Szóval vissza a nagy kérdéshez: szappanopera vagy dráma? Igen, ez volt az első kérdésem a második epizód végéig, ugyanis akadtak pillanatok, amikor nagyon is aktuális kérdéseket boncolgatott (pl.: túlhajszolt orvosok, sztrájk, gyakornokok kérdése, sőt még a globális felmelegedés egészségügyre gyakorolt hatásai is szóba kerültek), néha meg a leggagyibb szappanoperai fordulatokkal babrált a sorozat. Jelentem a két műfajnak a valami furcsa, de imádni való szerelemgyereke született Törésponttal az Ibéria-félszigeten. A következő fontos kérdés, hogy kik várnak minket ebben a kórházban. Jelentem, körülbelül 10 perc alatt a sorozat főszereplőit végignézve rögvest kedvünk támadna kórházba menni, ugyanis itt is kínosan ügyeltek arra, hogy még véletlenül se olyan dokik vagy medikák vizsgálják a betegeket, akiket ne akarnánk bikiniben vagy fehérneműben látni. Igen, akad itt is Ross(z) doki, meg Mr. Megcsábító, meg igazi vadmacska doktornő is.

Kezdjük a hibákkal: a történetvezetésben és a fordulatokban nehezen találja az egyensúlyt a Töréspont, néha Almodóvari pillantok, néha csütörtök délutáni török sorozatismétlés színvonalon mozog a cselekmény, random jövő-menő szereplőkkel, akik semerre nem viszik a sztorit, és túlságosan elterelik az amúgy fontos kérdésekről a figyelmet. Az első évad utolsó tíz percére pedig jutott minden ( spoiler): szerelmi háromszög, kakasviadal, gyilkosság, kézzel végzett újraélesztés, gyerekrablás. Valljuk be ennek a féléből is már tisztes második évadot lehetne összerittyenteni. De ennyit a hibákról, mert még ezekkel a túlzásokkal együtt is nézeti magát a nyolc részes sorozat, és egy hétvégi szabadnapon sokan voltak és lesznek, akik egyben ledarálják.