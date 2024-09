Hollywood 5 negyvenes színésznője, akik meghódították a streaming világát

Jennifer Aniston 55 évesen is képes volt a megújulásra

Jennifer Aniston

Ha Morning Show, akkor Reese mellett ott van Jennifer Aniston is, aki a sorozat másik főszereplője. Fontos volt számára, hogy Reese és ő egyenértékű partnerek, producerei és főszereplői legyenek a sorozatnak, így a 2 milliós csekk neki is beficcen részenként, nem beszélve a mesés bónuszokról. Aniston ezzel húzott egy merészet, a Jóbarátok Racheljeként hosszú ideig komikaként ismerhette őt a nagyközönség, itt azonban egy #metoo botrányba keveredő műsorvezetőt alakít, amivel Aniston bizonyította; vérbeli drámai színésznő. Számos díjra jelölték, a Filmesek Céhe legjobb drámai színésznő díjját el is nyerte. Nem rossz teljesítmény az idén 55 éves sztártól, aki a B oldalon is képes volt a megújulásra.

Kate Winslet

A 48 éves Oscar-díjas színésznő az utóbbi bő tíz évben párszor tett már kitérőt a kisképernyő felé, gondoljunk csak a 2011-es Mildred Pierce című minisorozatra, amiért Golden Globe-díjat kapott. Az utóbbi években szegény Kate is egyre nehezebben találta a megfelelő szerepeket, vagy Na’vi jelmezbe kellett bújnia a sikerért az Avatar 2-ben. Winslet kolléganői példája alapján fogta magát, de a dráma helyett ő a kőkemény krimik világának szavazott bizalmat- és milyen jól tette! 2019-ben az Easttowni-rejtélyek az HBO legnagyobb sikere volt, Kate pedig producerként is bizonyított. Emellett 650.000 dollárt keresett részeként, plusz produceri bónuszt is kapott. Azóta szintén a most már MAX-ként futó HBO-nak készítette el A rezsim című szatírát, ami bár megosztotta a közönséget, de Kate hatalmasat játszik benne a fiktív európai ország kissé bolond és hipochonder vezetőjeként. A sikersztorinak nincs vége, a megújulás az ő karrierjében is folytatódik. Winslet a napokban jelentette be, hogy Hulu-val közösen készít egy orvosi krimisorozatot, The Spot címmel.