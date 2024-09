Ők a Z-generáció Angelia Jolie-ja és Leonardo DiCapriója

A jól bevált recepten fölösleges változtatni. Ezt tudják Hollywoodban is, ahol nemcsak a régi sikeres címeket újrázzák vagy folytatják, hanem még a sztárokat is "klónozzák". Mutatjuk, kiket utánoznak korunk felkapott színészei és színésznői.

Feltörekvő fiatal színészek toplistája

Sydney nemcsak dögös, tehetséges is (Fotó: Northfoto)

Sydney Sweeney – Kate Hudson

A MAX-on látható Eufóriában berobbant szőkeség nem csak küllemében hasonlít az idén 45 éves Hudsonra. Ahogy Sweeney – úgy Hudson is sokat lavírozott a vígjátéki és drámai szerepek között, főleg a pályája elején. Gondoljunk csak a Majdnem híres gruppijának szerepére, amiért Oscar-díjra is jelölték a sztár. Azonban Hudson a 2000-es évek elején egyszer csak a világ legmenőbb romkom királynőjévé avanzsált, hiszen a Hogyan veszítsünk el pasit 10 nap alatt a zsáner XXI. századi alapműve lett, sőt azóta a popkultúra alapja. A 26 éves Sweeney a drámai oldalált a Z-generáció alapművének számító Eufóriában tudta leginkább megmutatni. Sydney 2024-ben egyértelműen Hudson nyomdokaiba lépett: az Imádlak utálni című film A-kategóriás sztár státuszba emelte a színésznőt, nem beszélve arról, hogy a romkom tetszhalott műfaját élesztette fel. A jó kritikák mellett a gyártási költségei közel tízszeresét, több mint 220 millió dollárt keresett az év egyik legromantikusabb filmje. Most úgy tűnik, Sweeney továbbra is lavíroz a könnyed és drámai filmek között, tanulva ezzel Hudson hibájából, aki nem tudott visszajönni a romkom süllyesztőből. Sydney ebben lényegesen tudatosabbnak tűnik, most mutatták be az Éden című filmjét a Torontoi Filmfesztiválon, amiben Jude Law és Ana de Armas a partnerei és a filmet komoly Oscar-esélyesként emlegetik az első kritikák. Tehát igazán kiemelkedik a fiatal női színészek közül.

Powell minden stílusban bizonyított már (Fotó: Northfoto)

Glen Powell – Matthew McConaughey

A romkomok elengedhetetlen velejárója egy sármos mosoly, nyolc kocka és a hiperlaza „mindenkit is megkapok” pasi stílus, akit aztán elér a végzete egy talpraesett nő személyében. Az előbb említett Imádlak utálni sikerének másik kulcsa a 35 éves Glen Powell személyének köszönhető. A szobortestű, kisfiús mosolyú sztárba nagyjából a világ minden második nője beleszeretett, miután szó szerint teljesen kivetkőzött magából a romantikus vígjátékban, vicces, drámai, képes totális hülyét csinálni magából és szerencsére a textilt is bátran dobálja, ha a helyzet megkívánja. Glen és Sydney párosa egyértelműen a Z-generáció Kate Hudson-Matthew McConaughey párosára hajaz. Glen pályája bár picit lassabban robbant be, mára Hollywood egyik legjobban fizetett színészei között szerepel, akik bátran kérnek el egy-egy filmért 5 millió dollár fölötti gázsit. Powell azonban – az azóta Oscar-díjas, most 55 éves Matthew-hoz hasonlóan – merészen válogat a drámaibb és bátrabb szerepek között is: a Netflix legnagyobb nyári sikerében, a Hit Man-ben egy botcsinálta kamubérgyilkos bőrében brillírozik, miközben hősnek is kiváló: a Twisters: Végzetes vihar című film főszereplőjeként bebizonyította, egy 155 millió dolláros szuperprodukciót is képes elvinni a hátán.