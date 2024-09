"Örültem a felkérésnek, mert imádok táncolni, ezt talán sokan nem tudják. De nem tudok táncolni és nem is vettem táncórákat. Csak akkor tanultam meg egy táncot, amikor az esküvőmre készültem... a nullról fogok indulni. Nagy kihívás lesz nekem ez a műsor, de ezért is vállaltam el" - nyilatkozta a TV2-nek Hosszú Katinka.

Hosszú Katinka és Suti András

A háromszoros olimpiai, kilencszeres világ- és tizenötszörös Európa-bajnok úszó és profi táncpartnere, Suti András, a latin-amerikai táncok profi kategóriájának magyar bajnoka lesz. "Örültem, hogy Andris lesz a párom. Az elmúlt évadokból úgy gondoltam, hogy passzolnánk" - mesélte. Még nem kezdték el a próbákat, és attól tart, hogy ami másoknak előny, a színpadi rutin, az neki hátrány lesz, mert ő sportol, jellemzően nem szerepel tévéshow-ban. "Vannak, akik énekelnek, színészek, műsorvezetők, nekem élő műsorban táncolni nagy kihívás lesz. Az a célom, hogy jól érezzem magam" - magyarázta Hosszú Katinka.

A show újabb évadja október 26-án indul a TV2-n Lékai-Kiss Ramóna és Stohl András műsorvezetésével. Ezúttal is szombat esténként zajlik majd a küzdelem a Dancing with the Stars idei trófeájáért és eldől, hogy a tavalyi széria után idén is férfi győztest ünnepelhetünk, vagy a nők visszaveszik a legjobb táncosnak járó elismerést a fináléban.