Kiszel Tünde az Instagramon nosztalgiázott, közzétett egy 2015-ös családi fotót, amelyen a lánya is látható (a bal szélen). A ma már 23 éves Hunyadi Donatella azóta több tévéműsorban, többek között a Dancing with the Starsban is feltűnt, nyilván már teljesen másként néz ki, mint tinédzserként, kilenc évvel ezelőtt. Nézze meg a posztot!

Hunyadi Donatella és Kiszel Tünde egy 2015-ös családi fotón

Fotó: Instagram/Kiszel Tünde

Csak összehasonlításként, Hunyadi Donatella valahogy így néz ki manapság: