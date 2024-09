Dívaként pózol átlátszó ruhájában Kiszel Tünde lánya - kép

Kiszel Tünde lánya egyre népszerűbb a közösségi oldalakon, hiszen rendkívül mutatós és szinte minden jól áll neki. Hunyadi Donatella már régóta modellkedik, ez látszik is a fotóin, hiszen igazán profi módon pózol a kamerának. Bár sokan kritizálják is amiatt, hogy az utóbbi időben egyre merészebben mutogatja magát, ő próbálja a rosszindulatú megjegyzéseket figyelmen kívül hagyni, és nem takargatja magát továbbra sem.

Hunyadi Donatella a Sziget fesztiválon is megmutatta bájait

Fotó: Instagram/ donatellahunyadi / Instagram/ donatellahunyadi

Kiszel Tünde lánya, Hunyadi Donatella a Dancing with the Stars legutóbbi évadában tűnt fel, mivel az volt a célja, hogy jobban megismerjék őt, és ne csak ismert édesanyjáról azonosítsák. A fiatal lány már több mint tíz éve modellkedik, azonban szélesebb körben a TV2 táncos show-jának köszönhetően ismerték meg az emberek. Hunyadi már 14 éves kora óta modell, és eléggé sikeres a szakmában. Felsőfokú tanulmányait nemrég fejezte be a Zeneakadémián, hiszen elsősorban az éneklés és a zene foglalkoztatja, azóta ezzel is igyekszik elhelyezkedni.

Hunyadi Donatella a Dancing with the Stars óta egyre népszerűbb, és ő szemmel láthatólag örül az őt körülvevő egyre nagyobb figyelemnek, ezért egyre merészebb fotókon mutatja meg bájait. Vannak, akik kifogásolják a viselkedését, de leaglább ugyanennyi bókot is kap a kommentelőktől, mint amennyi kritikát.

Szép vagy, de azért nem kell a képünkbe tolni a ciciket

- írta egyik követője a meglepően merészre sikerült bikinis fotója láttán korábban, azonban ettől sokkal durvább megjegyzéseket is szokott kapni a fiatal lány.

Hunyadi Donatella most egy igazán elegáns, mégis szexi, átlátszó estélyiben pózolt, ehhez egy tűzpiros magassarkút húzott, ebben a szettben úgy nézett ki, mint egy valódi díva.

Hunyadi Donatella: Nem értem, miért írnak ilyeneket

Egy podcastműsor vendége volt Kiszel Tünde lánya, akit sokáig zavart az, hogy édesanyjáról azonosítják be, mintha nem egy egyéniség lenne. Majd inkább az zavarta, amikor elkezdték bántani a külseje miatt, nagyon nehezen tanulta meg kezelni a bántásokat.

Nem értettem miért írnak ilyeneket: távol állnak a szemei egymástól, milyen mély a hangja, miért ilyen mély a hangja, milyen az orra

- mesélte a fiatal lány, akit annyira megviselt a sok bántás, hogy majdnem depressziós lett, de édesanyja és barátai segítségével ma már egyre könnyebb számára ezeket figyelmen kívül hagyni.