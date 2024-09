Új életet kezdett Kiszel Tünde lánya, nagy változásról számolt be - kép

Kiszel Tünde lánya, Hunyadi Donatella a Dancing with the Stars legutóbbi évadában tűnt fel, mivel az volt a célja, hogy jobban megismerjék őt, és ne csak ismert édesanyjáról azonosítsák. Valószínűleg ezek voltak az első szárnybontogatásai, és mivel ez jól sikerült, így már egy nagyobb döntést is mert hozni, ami a mindennapi életére van hatással. A fiatal modell nemrég úgy döntött, hogy megpróbál megállni a saját lábán, így külön költözött az édesanyjától, de egyelőre nem árult el túl sok részletet a költözés miértjeiről, és arról, hogyan boldogul most egyedül.

Hunyadi Donatella elköltözött az édesanyjától, igyekszik megállni a saját lábán

Fotó: Instagram/Kiszel Tünde

Hunyadi Donatella csak egy sejtelmes poszttal jelentkezett a közösségi oldalán, melyhez két képet mellékelt, melyek feltehetően az új lakásában készültek róla. Az első fotón saját magát fényképezte egy hatalmas tükörben, a következőn valószínűleg a hálószobából mutatta meg a kilátást. A bejegyzésben csak annyit írt: egy új életszakasz kezdődik. Azonban egy ismerőse miatt elárulta magát, ugyanis kérdezték, hogy mikor lesz a lakásavató, erre ő nem tagadta, hogy már tervezi azt.

A fiatal lány mindig is elég önálló volt, régóta dolgozik, hiszen már több mint tíz éve modellkedik, és elég sikeres is a szakmában. Hunyadi, szélesebb körben a TV2 táncos show-jának köszönhetően vált ismertté, azóta egyre több felkérést is kap. Felsőfokú tanulmányait nemrég fejezte be a Zeneakadémián, hiszen elsősorban az éneklés és a zene foglalkoztatja, azóta ezzel is igyekszik elhelyezkedni.

Hunyadi Donatella a Dancing with the Stars óta egyre népszerűbb, és ő szemmel láthatólag örül az őt körülvevő egyre nagyobb figyelemnek, ezért egyre merészebb fotókon szokta megmutatni a bájait. Vannak, akik kifogásolják a viselkedését, de leaglább ugyanennyi bókot is kap a kommentelőktől, mint amennyi kritikát. A 23 éves lány igyekszik kiszűrni a számára fontos véleményeket, azonban eleinte őt is nagyon megviselték a kritikák, mert nem értette, miért bántják.

