Megszólalt a Gandalfot alakító Ian McKellen A Gyűrűk Ura folytatásáról

A 85 éves, legendás színész, Ian McKellen számos nagy Shakespeare-szerepet eljátszott már, láthatta a közönség III. Richardént, Coriolanusként, Jágóként, Lear királyként és Macbethként is. A filmvásznon leginkább A Gyűrűk Ura- és A Hobbit-trilógia Gandalfjaként, valamint az X-Men Magnetójaként is megszerette a közönség, de többek között játszott a Szépség és a Szörnyeteg, A Da Vinci-kód és a Mr. Holmes című filmekben is.

A 85 éves Ian McKellen elárulta, visszatérne-e Gandalfként A Gyűrűk Ura folytatására

Fotó: AFP / AFP or licensors/British Ian McKellen arrives to attend the world premiere of the film "The Good Liar" in London on October 28, 2019. (Photo by ISABEL INFANTES / AFP)

McKellen saját bevallása szerint mindig is nagyon közel állt a szívéhez Gandalf, a varázsló szerepe, ezért idős kora ellenére is szívesen vállalná továbbra is az alakítást. Erre most minden esélye megvan, hiszen a munkálatok már állítólag elkezdődtek, de még nagyon kezdetleges állapotban vannak. Ian Mckellen viszont pozitívan áll a kérdéshez, habár nemrég szenvedett súlyos sérülést a színpadon, ami nagyon megrémisztette, azt gondolta, hogy karrierje végét is jelentheti.

Ugyanis a 85 éves Ian McKellen a londoni Noel Coward színházban játszotta épp Falstaffot a Player Kings című darabban, amikor egy jelenet közben leesett a színpadról, gyakorlatilag fejjel előre bezuhant a közönségbe. Később kiderült, a balesetben csuklója és egy csigolyája is eltört, de elmondása szerint inkább érzelmileg viselte meg a történtek, és készen áll A Gyűrűk Ura folytatására, hiszen már felkeresték emiatt.

A Gyűrűk Ura iránti lelkesedés nem csillapodik... Ennél többet még nem mondhatok.

Csak annyit mondtak, hogy lesznek még filmek, és Gandalf is benne lesz, és remélik, hogy én fogom őt játszani” - idézi a Deadline Ian McKellent, aki humorosan hozzátette, hogy ha valóban azt szeretnék, hogy ő alakítsa Gandalfot, jobb, ha sietnek, utalva ezzel az életkorára.

Ian McKellen valószínűleg a tavaly februárban bejelentett új filmekről beszélt, amelyeken a Warner és a svéd Embracer Group közösen dolgoznak, hiszen utóbbi vásárolta fel J. R. R. Tolkien történetének jogait. A színész elmondásai alapján akár az is lehetséges, hogy a két év múlva debütáló Gollam-filmben is felbukkan majd Gandalf szerepében.