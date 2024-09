Mint írtuk, Schobert Norbert és Rubint Réka fia, ifj. Schobert Norbert belépett a magyar hadseregbe, a területvédelmi tartalékos katonákhoz csatlakozott. A jelenleg zajló öthetes kiképzéséről már fotókat és videókat is mutatott az Instagramon, most pedig egy újabb felvételt tett közzé.

Ifj. Schobert Norbert egészségügyi vizsgálaton az önkéntes területvédelmi tartalékos katonák jelentkezésén és egészségügyi alkalmassági szűrésén

Fotó: MTI/Soós Lajos / MTI/Soós Lajos

"A mai feladat" – ifj. Schobert Norbert a lapozható bejegyzéséhez csak ennyit írt angolul, az általa megosztott videón pedig egy jókora robbanást láthatunk. Mint a hashtagekből is kiderül, bombatesztről, tehát ellenőrzött körülmények között megvalósított robbantásról volt szó, ami a katonai kiképzés része – nézze meg!

Miért lépett be a hadseregbe ifj. Schobert Norbert?

A 19 éves ifj. Schobert Norbert úgy érezte, szükség esetén kötelessége megvédenie a hazáját: "A világ sajnos nem lelhet békére a környező konfliktusok miatt, miközben rengeteg család veszíti el az otthonát és a szeretteit. Én úgy gondolom, hogy az első és legfontosabb dolog megvédeni az országot, ahová születtünk, és ahova annyi emlék köt bennünket" – indokolta korábban, hogy miért lépett be a seregbe.

"Összefogásra van szükség. Pont ezért csatlakozom a Magyar Honvédség tartalékos katonáihoz. Nagyon megérintett a Magyar Honvédség mottója: »Szeretem, megvédem!« Én is így gondolom. Ha téged is érdekel a haza védelme, akkor csatlakozz te is a Magyar Honvédséghez!" – lehetett olvasni korábbi bejegyzésében, ahol a honvédség toborzóvideóját is megosztotta, amivel másokat is igyekezett meggyőzni arról, hogy kövessék a példáját.

Büszkén viselte az egyenruhát

"Rettentő izgalmas volt, büszkén viseltem az egyenruhát. Meglepődtünk a többi katonatársammal, mert mindenki tisztelettudó, befogadó, és senki nem hagyja hátra a társát. Szeretném tudni, mit fog belőlem kihozni, mit tud adni nekem a katonaság, és példát is szeretnék mutatni a nagykorúaknak és az idősebbeknek is. Segíteni szeretnék az országban, abban, amiben csak tudok" – nyilatkozta ifj. Schobert Norbert újabban, már a kiképzés során.