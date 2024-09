Videón Schobert Norbert katonai kiképzése

Mint írtuk, Schobert Norbert és Rubint Réka fia, ifj. Schobert Norbert belépett a magyar hadseregbe, a területvédelmi tartalékos katonákhoz csatlakozott. A napokban megindult öthetes kiképzéséről már fotókat is mutatott az Instagramon, most pedig egy videó is kikerült vele a honvédség TikTok-oldalára. Nézze meg!

"A mai napon a terepen való mozgást gyakoroljuk. Személy szerint a lőgyakorlatot várom a legeslegjobban... Nagy fizikai munkát vett igénybe az adott gyakorlat, amit végrehajtottunk, de attól se kellett félni, hogy esetleg lemaradtál, mert nagyon nagy közöttünk az összetartás, és mindenkit bevártunk" – magyarázta a katonai egyenruhát viselő ifj. Schobert Norbert.

Miért lépett be a hadseregbe ifj. Schobert Norbert?

A 19 éves ifj. Schobert Norbert úgy érezte, szükség esetén kötelessége megvédenie a hazáját: "A világ sajnos nem lelhet békére a környező konfliktusok miatt, miközben rengeteg család veszíti el az otthonát és a szeretteit. Én úgy gondolom, hogy az első és legfontosabb dolog megvédeni az országot, ahová születtünk, és ahova annyi emlék köt bennünket" – indokolta korábban, hogy miért lépett be a seregbe.

Ifj. Schobert Norbert egészségügyi vizsgálaton az önkéntes területvédelmi tartalékos katonák jelentkezésén és egészségügyi alkalmassági szűrésén

Fotó: MTI/Soós Lajos / MTI/Soós Lajos

"Összefogásra van szükség. Pont ezért csatlakozom a Magyar Honvédség tartalékos katonáihoz. Nagyon megérintett a Magyar Honvédség mottója: »Szeretem, megvédem!« Én is így gondolom. Ha téged is érdekel a haza védelme, akkor csatlakozz te is a Magyar Honvédséghez!" – lehetett olvasni korábbi bejegyzésében, ahol a honvédség toborzóvideóját is megosztotta, amivel másokat is igyekezett meggyőzni arról, hogy kövessék a példáját.

Büszkén viselte az egyenruhát

"Rettentő izgalmas volt, büszkén viseltem az egyenruhát. Meglepődtünk a többi katonatársammal, mert mindenki tisztelettudó, befogadó, és senki nem hagyja hátra a társát. Szeretném tudni, mit fog belőlem kihozni, mit tud adni nekem a katonaság, és példát is szeretnék mutatni a nagykorúaknak és az idősebbeknek is. Segíteni szeretnék az országban, abban, amiben csak tudok" – nyilatkozta ifj. Schobert Norbert újabban, már a kiképzés során.