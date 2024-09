Ifjabb Schobert Norbert a katonai kiképzéséről beszélt

Mint írtuk, a 19 éves ifjabb Schobert Norbert úgy érzi, hogy kötelessége megvédeni a hazáját, ezért úgy döntött, hogy belép a magyar hadseregbe. A múlt héten meg is kezdődött öt hétig tartó katonai kiképzése.

Mint a Borsnak elmondta, nagyon jó érzés látni, hogy mennyire nagy a rend a honvédségnél. A kiképzés Gödöllőn zajlik, és nem szükséges bent aludni, reggel hétre érkeznek és délután négyig, esetleg fél 5-ig vannak bent. A harcászati gyakorlatokban még nincsen lövészet, ez a foglalkozás annak az előszobája, árulta el a tartalékos kiskatona.

A terepen történő mozgásgyakorlatokat tanultuk, hogy ha lőnek ránk és nagy a nyomás, akkor hogyan kell oldalazva kúszni egy lőszerdobozért, vagy hogyan kell újratölteni. Tanultuk a fegyvertartást, állva, térdelve, fekve, illetve a technikai és taktikai ürítést is.

A harcászati gyakorlatnak része az is, hogy megtanuljuk, miként kell szétszedni és összerakni a gépkarabélyt. Úgy vélem, nagyon hasznos dolgokat tanulunk a gyakorlatok során, amiket miniszter úrnak is bemutattunk" – árulta el Schobert, aki a napokban Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter jelenlétében mutatta be társaival az eddig tanultakat. Erről már fotókat is mutatott az Instagramon, később pedig egy videó is kikerült vele a honvédség TikTok-oldalára.

Schobert Norbi szerint óriási az összetartás

Schobert Norbi szerint az egész gyakorlatnál fontos, csak akkor haladtak tovább egy feladattal, ha a parancsnokok úgy ítélték meg, hogy már mindenkinek ugyanolyan jól megy. "Ez is mutatja azt az óriási összetartást, amit itt tapasztalok és ez nagyon jó érzéssel tölt el. Miniszter úr elégedett volt a látottakkal, de nyilván volt rajtam nyomás is, mert fontos számomra a véleménye, nagyon igyekeztem mindent jól csinálni. A gyakorlat végén egyébként megdicsértek bennünket, hogy jól teljesítettünk, és mivel a feletteseink is a mi teljesítményünk alapján kapják az értékelést, ez mindenkinek egy nagyon pozitív visszajelzés volt."

Nem gondoltam volna, hogy ennyire nehéz egy fegyver. Elég nagy fizikai erőt igényel fegyverrel kúszni-mászni, ám a kiképzésnek köszönhetően folyamatosan fejlődöm, fizikailag és mentálisan is egyre erősebb vagyok

– mondta el a lapnak az ifjabb Schobert Norbert.