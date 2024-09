Blake Lively házhoz jön: mutatjuk, mikortól nézhető az It Ends with Us - Velünk véget ér

Hamarosan itthon is megnézhetjük az év legnagyobb romantikus drámáját. Az It Ends with Us — Velünk véget ér című film nemcsak könyvben, de filmen is meghódította az embereket, a Blake Lively nevével fémjelezett produkció mindössze 25 millió dollárból készült, ám több mint 300 milliót keresett csak a mozikban, és még mindig nem ért véget a mozis pályafutása.

Blake Lively kirobbanó sikerrel tért vissza: It Ends with Us — Velünk véget ér az egész világon tarolt

Mikor és hol láthatjuk az It Ends with Us — Velünk véget ér című filmet?

A Variety hírei szerint Prime Videon és Apple TV+-n lesz először elérhető a film, továbbá Blu-ray-en és DVD-én is megjelenik. A premier november 5-én várható, a fent említett szolgáltatókon fizetős verzióban lesz elérhető az év filmje. Sokan már a folytatást várják, hiszen Colleen Hoover azóta már megírta a sztori folytatását, It starts with us címmel, ami tovább folytatja a bántalmazott és időközben anyává vált Lily történetét. A gond csupán az, hogy a film rendezője és a férfi főszerepet alakító Justin Baldoni és Blake Lively annyira rühellik egymást, hogy állítólag nem hajlandók szóba állni egymással. Persze egy ilyen siker után biztos van az a pénz, amiért fegyverszünetet tudnak kötni, de eddig elég csehül áll a helyzet.

It Ends with Us — Velünk véget érben mosolyognak, a valóságban gyűlölik egymást

A problémát a film végső vágása okozta, Baldoni rendezőként teljesen másképp képzelte el a filmet, míg a vezető producerként is működő Lively átvágatta a filmet. A sajtókörúton már nem lehetett őket egymás mellett látni, és sajnos úgy tűnik Baldoni húzhatja a rövidebbet, ugyanis az írónő is Lively oldalára állt. A pletykák szerint testszégyenítés is történt, ugyanis a férfi szimplán lekövérezte Lively-t, akinek négy gyerek után is tinilányokat megszégyenítő alakja van.