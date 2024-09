Mindent elveszített Ivancsics Ilona, a Szomszédok színésznője

A Szomszédok Vágási Jutkája, Ivancsics Ilona nehéz időszakon van túl, hisz a világjárvány után nemcsak a párjával szakítottak 15 év után, de közös színitársulatukat sem tudták tovább vinni. A színésznő élete azóta rendbe jött, sőt nemrég nagy öröm érte: fia, Csernák Bence fotós nyolc év után visszaköltözött Magyarországra.

Nehéz időszak után már jól van a Szomszédok színésznője, Ivancsics Ilona

Fotó: MTI/Zih Zsolt / MTI/Zih Zsolt

"A fiam nyolc év után visszaköltözött Magyarországra. Bence korábban Angliában és Spanyolországban élt. Reklám- és divatfotósként még mindig sokat utazik külföldre, de legalább a bázisa már itthon van, nem kell repülőre ülnöm, ha látni szeretném, általában hetente találkozunk. Nagyon jó a kapcsolatom a gyermekemmel" – mondta erről a színésznő a Meglepetés magazinnak.

Mi történt a Szomszédok színésznőjével?

A lapnak Ivancsics Ilona arról is beszélt, hogy

két évig mélyponton volt,

miután az élettársi kapcsolata véget ért, a világjárvány miatt kialakult gazdasági helyzetben pedig a hosszú évek óta működő magánszínházát is fel kellett számolnia.

"Közös megegyezéssel váltunk szét, és barátságban sikerült elválnunk. Egyedül azonban már nem tudtam a közös színtársulatunkat sem vinni, hiszen a rengeteg munka mellett komoly anyagi terheket is rótt rám a fenntartása. Már a Covid is betett nekünk, a nehéz gazdasági helyzet pedig tovább fokozta a bajt. Nincs mit szépíteni, kiürült a kassza, és a tartalékaink is elfogytak. Fájó szívvel, de muszáj volt meghoznom ezt a döntést" – nyilatkozta korábban, a szakítás idején.

Ivancsics Ilona azóta már rendbe hozta az életét: társulathoz nem tartozik, de egy- és kétszereplős darabokkal járja az országot.

Nagyon jól érzem magam fizikálisan és mentálisan is.

A nehéz időszakomban felszaladt rám némi felesleg, a bánatevésnek az lett a következménye, hogy nem szívesen néztem tükörbe, ezért szerettem volna 10 kilótól megszabadulni. Hiszek a természetes dolgokban, ezért is örültem nagyon, amikor rátaláltam egy testsúlycsökkentő innovátorra, amelyben rengeteg gyógynövény található. A kúra rendbe tette a hormonjaimat is, és közben nem kellett lemondanom semmiről, mivel jelentősen csökkent az étvágyam" – magyarázta februárban, amikor egy fürdőruhás fotózásra is igent mondott. A képeit megnézheti itt.