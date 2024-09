Megszólalt a róla és Johnny Deppről szóló pletykákról Jenna Ortega

A 21 éves színésznő egy évvel később döntött úgy, hogy megszólal az általa is nevetségesnek tartott pletykákról, melyek szerint legújabb filmje, a Beetlejuice folytatásának forgatásán összejött a nála sokkal idősebb Johnny Deppel. Jenna Ortega eddig nem foglalkozott ezzel a kérdéssel, most azonban mégis tisztázni akarta a helyzetet. A pletykák a film miatt kezdődtek, ugyanis sokáig találgatták, hogy Depp is szerepelni fog-e Tim Burton új filmjében, melyben egyik híres exe, Winona Ryder is újra feltűnik.

Fotó: Jenna Ortega Instagram

Azért is merülhetett fel a kérdés, mivel az amerikai rendező, Tim Burton nagyon szeret Deppel dolgozni, és sok filmet készítettek már együtt. Azonban az új Beetlejuice-ban nem kapott szerepet, így az Ortegával kapcsolatos pletykáknak is meg kellett volna szűnni, azonban ez nem így történt. Valószínűleg az is éltette a nem létező kapcsolatot, hogy sokan Winona Ryder fiatal hasonmásának tartják a Wednesday sorozat főszereplőjét, Jenna Ortegát, és még maga a színésznő is úgy fogalmazott vele kapcsolatban, hogy "a fiatalkori változatom".

Valószínűleg az, hogy komoly kapcsolatban voltam Johnny Deppel, és mindenkit arra kértem, hagyjon minket békén. Ez nekem hihetetlen. Soha nem mondtam semmi ilyesmit

- válaszolta egy interjúban Jenna Ortega arra a kérdésre, mi volt a legőrültebb pletyka, amit valaha magáról hallott. Majd hozzátette, hogy egyébként első hallásra jót nevetett ezen a szóbeszéden, mert nem is ismeri Johnny Deppet személyesen.

Ugyanerre hivatkozott a 61 éves színész képviselete is, akik szintén megerősítteték, hogy sem személyes, sem szakmai kapcsolat nincs Jenna Ortega és Johnny Depp között, és szerintük ezek az újabb rosszindulatú pletykák csak arra jók, hogy Depp jó hírnevét rontsák.

Jelenet a Beetlejuice 2. részéből

Fotó: Winona Ryder Instagram

A Beetlejuice folytatásában Jenna Ortega egyébként a visszatérő főszereplő, Winona Ryder lányát alakítja majd, így nagyon sok közös jelenetük volt, közel is kerültek egymáshoz. A 21 éves színésznő ujjongva fogadta a szerep lehetőségét, hiszen mindig is odáig volt a filmért és Winona Ryder karakteréét, Lydia Deetzért, ezért nagyon megtisztelőnek találja, hogy ő játszhatja a filmbéli lányát, Astrid Deetzet - írja a The Sun.