Jennifer Aniston Emmy-titka kiderült: 10 000 forintos csodaszernek köszönheti a ragyogását

Kiderült a The Moring Show sztárjának szépségtitka. Az 55 éves Jennifer Aniston Emmy-díjat nem nyert, ám a legstílusosabb sztár díját neki ítéltük. A díva túl az élet felén is ragyog, 15-20 évet bátran letagadhatna a híresség, még a 48 éves kolléganőjén, az Oscar-díjas Reese Witherspoon-on is túltett, pedig a pöttöm sztár is igazi stíluskirálynő. Most a Page Six kiderítette, mi Aniston szépségének a titka és meglepő módon nem egy több százezres, vagy milliós készítményre esküszik a Jóbarátok Rachelje, hanem egy alig 30 dolláros termékről van szó.

Jennifer Aniston ragyogott az Emmy-díjátadón

Fotó: AFP/Michael Tran

Jennifer Aniston szépségének titka

Az amerikai bulvárlap információi szerint Jennifer Aniston, aki egy mesés Oscar de la Renta ruhában érkezett a díjátadóra egy rendkívül egyszerű, és elérhető termékre esküszik, ha a haja simaságáról és tartósságáról van szó. Jen a LolaVie Sculpting Paste hajformázót használja, ami nem csak kisimítja a hajat, de csillogóbbá teszi a fürtjeinket is. A terméket bárki megrendelheti, mindössze 29 dollárért, vagyis körülbelül 11 000 forintért.

Bárkinek ragyoghat úgy a haja, mint Jennifer Anistonnak

Fotó: Getty Images via AFP/Frazer Harrison

Jennifer Aniston nem áll meg

Bár Jennifer idén se kapta meg az Emmy-díjat az Apple Tv+ legsikeresebb sorozatának, a The Morning Shownak a főszerepéért, még mindig a legjobban fizetett tévés színésznő (főszereplőtársával, Reese Witherspoonal együtt) a részenkénti 2 millió dolláros gázsijával. A sikersorozat negyedik évada jelenleg is forog, aminek a premierje 2025 szeptemberében várható. Új szereplőként két, Oscar-díjas nagyágyú csatlakozik a stábhoz: a francia világsztár Marion Cotillard és Jeremy Irons, aki Aniston karakterének az apját alakítja.