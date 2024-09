Mindenki a kilógó mellű Jennifer Lopezt figyelte - fotók

A hivatalos válókereset benyújtása után sokáig nem mutatkozott hivatalosan Jennifer Lopez, aki sokáig titkolni próbálta, hogy már nem él együtt férjével, Ben Affleckkel. Bár számos jel arra utalt, hogy megromlott a viszonyuk, Jennifer Lopez kínosan ügyelt a látszat fenntartására, és még egy ideig együtt is mutatkoztak, jegygyűrűiket az ujjukon viselték, azonban testbeszédük mindent elárult. Most az énekesnő-színésznő kimozdult otthonról, és rögtön be is került a lapokba, hiszen alig takarja a melleit a ruha, amit a Torontói Filmfesztiválra felvett:

Jennifer Lopez

Fotó: Anadolu via AFP

Több képért lapozzon!