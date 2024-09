Először mutatkozott nyilvánosan a hivatalos válásáról szóló hírek óta Jennifer Lopez

A hivatalos válókereset benyújtása óta nem mutatkozott hivatalosan Jennifer Lopez, aki sokáig titkolni próbálta, hogy már nem él együtt férjével, Ben Affleckkel. Bár számos jel arra utalt, hogy megromlott a viszonyuk, Jennifer Lopez kínosan ügyelt a látszat fenntartására, és még egy ideig együtt is mutatkoztak, jegygyűrűiket az ujjukon viselték, azonban testbeszédük mindent elárult.

Jennifer Lopez és Ben Affleck 2022-ben házasodtak össze, máris véget ért a házasságuk

Fotó: Instagram.com/chipkumedia/

Az énekesnő azonban nem várt tovább, mivel a színész nem volt hajlandó tovább a színjátékra, és elég hamar el is költözött a közös otthonukból, így augusztus 20-án benyújtotta a hivatalos válási papírokat, kibékíthetetlen ellentétekre hivatkozva. Jennifer Lopez szándékosan választotta ezt az időpontot, ugyanis bár júliusban Las Vegas aprócska kápolnájában titokban esküdtek meg, később egy nagyobb ceremóniára is sor került, melyet épp augusztus 20-án rendeztek.

A válási papírokból az is kiderült, hogy a pár nem kötött házassági szerződést, így minden közös vagyonon osztoznak majd, ami azt jelenti, hogy nagyon hosszadalmas és csúnya válóper előtt áll az egykori sztárpár. A szerződés hiánya sokakat meglepett, tekintve, hogy egyikőjük sem először volt házas, valószínűleg abban bíztak, hogy ez a kapcsolat most örökre szól. Affleck és Lopez már hónapok óta próbálnak megegyezni, azonban már annyira eldurvult a vita, hogy egyes források szerint már nem is beszélnek egymással. Sőt, az énekesnő kérte, hogy mielőbb változtassák meg a nevét Jennifer Lynn Affleckről Jennifer Lynn Lopezre.

Jennifer Lopez most először mutatkozott nyilvánosan azóta, hogy beadta a válókeresetet az immár különélő férjétől, Ben Afflecktől, aki állítólag már túl is lépett az énekesnőn, és új barátnője van.

Az 55 éves Lopezt augusztus 30-án, pénteken az autójából kiszállva fotózták le, amint egy rendezvényre érkezett a kaliforniai Beverly Hillsben. Az énekesnő stílusosan, mégis lazán öltözött: fehér, kivágott felsőt, bőszárú farmernadrágot, rózsaszínű napszemüveget és egy magassarkú cipőt viselt. Nyári megjelenését egy krokodil táskával és rengeteg ékszerrel, köztük gyűrűkkel, arany és ezüst karkötőkkel egészítette ki, és egyáltalán nem tűnt lehangoltnak - írja a People.