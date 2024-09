Újabb borzalmas részletek a Jóban Rosszban színésznőjének és kisfiának súlyos balesetéről - videó

A Jóban Rosszban egykori színésznőjének és kisfiának tragikus autóbalesetéről kolléganője, Bogdányi Titanilla számolt be, aki a hétvégén megrázó bejegyzést tett közzé a saját Instagram-oldalán, melyben aggódva kéri követőit, hogy imádkozzanak ők is kolléganője és kisfia életéért. A szóban forgó színésznő kilétéről személyiségi jogi okokból egyelőre többet nem árultak el, azonban annyi biztos, hogy a Jóban Rosszban színésznője, akivel a tragédia történt.

Súlyos autóbalesetet szenvedett a Jóban rosszban színésznője és 5 éves kisfia, életveszélyes állapotban vannak

Fotó: Shutterstock

Emberek! Kérek egy imát mindenkitől szeretett, csodálatos kolléganőmért, barátomért és kisfiáért, akik az életükért küzdenek jelenleg is

- írta Bogdányi Titanilla egy korlátozott ideig elérhető Instagram-bejegyzésben, a színésznőt nagyon megrázta a történtek, majd megerősítette, hogy valóban életveszélyben van, az orvosok küzdenek folyamatosan küzdenek érte, kisfiáról egyéb konkrétumot nem árult el, de valószínűleg ő is súlyosan megsérült.

Most újabb információk derültek ki az esetről, sőt, a helyszíni videó is kiszivárgott, ami a baleset borzalmas pillanatait mutatja be.

A baleset pénteken, Alsónémediben történt, az érintettje a 44 éves színésznő és 5 éves kisfia, akik éppen egy családi látogatásról tartottak hazafelé. A színésznő és gyereke egy szürke Opelben utaztak, és épp egy mellékutcáról kanyarodtak ki a Haraszti útra. Az ott haladó BMW sofőrje azonban olyan sebességgel haladt, hogy hiába próbálta elrántani a kormányt, amikor észrevette a kanyarodó járművet, így hatalmas erővel nekiütközött. A becsapódás következtében a színésznő Opelje felborult, ő és kisfia pedig az autó roncsai alá szorultak. A BMW utasai egy 18 és egy 21 éves fiatal voltak, ők kevésbé sérültek, saját lábukon szálltak ki a járműből, de végül a mentők őket is kórházba vitték - tudta meg a Blikk.

A szörnyű balesetet egy harmadik autó kocsijának fedélzeti kamerája vette fel, aki épp arra járt, amikor a tragédia megtörtént. A felvételt a Tények nézői is láthatták, azonban a TV2 úgy döntött, nem említik, hogy egykori sorozatuk, a Jóban rosszban színésznője és kisfia az érintettek.