30 éves a Jóbarátok: itt a 30 legjobb epizód

1994. szeptember 22. jelentős dátum volt a tévétörténetben, hiszen az NBC-n akkor indult el minden idők egyik legsikeresebb sorozata, a ma is rendszeresen ismételt Jóbarátok. A hat New York-i fiatal történetéből végül tíz évad, összesen 236 epizód készült, a Variety ebből rangsorolta a legjobb harmincat. Köztük van az ön kedvence is?

Máig sokak kedvence a Jóbarátok

Fotó: NBC / NBC

A Variety még 2021-ben készített egy listát a Jóbarátok 30 legjobb epizódjáról, az évforduló alkalmából azonban újra leközölték a hároméves cikket.

A Jóbarátok legjobb epizódjai

A lap szerint ezek voltak tehát a legviccesebb, legszórakoztatóbb, legérdekesebb részek, amelyek között dupla epizódok is találhatók:

Mindenki rájön (5. évad, 14. rész) Az embriók (4. évad, 12. rész) Senki sincs készen (3. évad, 2. rész) Újévi fogadalmak (5. évad, 11. rész) A családi videó (2. évad, 14. rész) Ross beszívása (6. évad, 9. rész) A karácsonyi tatu (7. évad, 10. rész) A lánykérés (6. évad, 23. és 24. rész) Másnap reggel (3. évad, 16. rész) Ross esküvője (4. évad, 23. és 24. rész) A legrosszabb hálaadás (5. évad, 8. rész) Monica és Chandler esküvője (7. évad, 23. és 24. rész) A kötelező gyakorlat (6. évad, 10. rész) Áramszünet (1. évad, 7. rész) Phoebe esküvője (10. évad, 12. rész) Az utolsó este (6. évad, 6. rész) A leszbikus esküvő (2. évad, 11. rész) A pletyka (8. évad, 9. rész) A medúza (4. évad, 1. rész) Öt szelet hús és egy padlizsán (2. évad, 5. rész) Rachel húga (9. évad, 8. rész) Betöltöttük a harmincat (7. évad, 14. rész) Ross rájön (2. évad, 7. rész) Unagi (6. évad, 17. rész) Az amerikai futball (3. évad, 9. rész) Mi lett volna, ha (6. évad, 15. és 16. rész) A szerelmesek napja (1. évad, 14. rész) A túrótorta (7. évad, 11. rész) Ursula, az ikertestvér / A vészhelyzetes dokik kora (1. évad, 16. és 17. rész) A zsaru (5. évad, 16. rész)

Nem ért egyet a sorrenddel? Kimaradt a kedvence? Nézze meg, hogy a Warner Bros. szerint melyek voltak a legviccesebb jelenetek!