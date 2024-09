Johnny Depp teljesen megváltozott, alig lehet ráismerni - videó

Johnny Depp a Bahama-szigeteken töltött egy kis időt, ahol láthatóan jóban lett egy helyi pultossal, együtt keverték az italokat – amiről az Instagramra is felkerült pár fotó és videó. Nézze meg a lapozható bejegyzést!

Főleg az első videón sokan észrevehették, hogy Johnny Depp külseje látványosan megváltozott:

megcsináltatta a fogait.

A színész az első felvételen széles mosollyal, ragyogó, fehér fogakkal látható, ami az előzmények ismeretében nyilván fogorvos műve.

Mindenki elszörnyedt Johnny Depp rothadó fogai láttán

A színész a tavalyi cannes-i filmfesztiválon hosszú tapsot kapott a visszatérése, a Jeanne du Barry – A szerető című filmje kapcsán, a külsején azonban sokan meghökkentek: közeli fotókon ugyanis jól látszott, hogy Johnny Depp egyáltalán nem foglalkozott a fogai állapotával, sőt megbarnult, rothadó fogsorával sokkolta az embereket.

Többen az X-en, az akkori Twitteren fejezték ki nemtetszésüket: "Johnny Depp fogai szó szerint rohadnak" – állapította meg valaki a felvételek láttán. "Ezek a fotók Johnny Depp fogairól teljesen elrontották a kedvem. Elég is lesz a Twitterből mára" – írta egy kiábrándult rajongó. "Miért kell akaratom ellenére közeli képeket látnom Johnny Depp fogairól?" – tette fel a kérdést egy újabb felhasználó, akit felzaklathatott a nem túl előnyös fotó.

"A siker ellenére sajnos ezek a képek is örökre megmaradnak a közvélemény emlékezetében, talán ennek hatására változtat majd Depp a mostani hozzáállásán" – írta akkor a Page Six, és úgy tűnik, a lapnak igaza is lett.

Nehéz időszakon volt túl

Johnny Depp a volt feleségével, Amber Hearddel folytatott gusztustalan pere miatt is rossz állapotba kerülhetett, de a magyaroknak sem feltétlenül csak jó emlékei lehetnek róla. A színész zenekarának, a Hollywood Vampiresnek a Budapestre tervezett koncertje ugyanis botrányos körülmények között maradt el tavaly: egy órával a kezdés előtt mondták le "előre nem látható körülmények" miatt – ami, mint később kiderült, annyit jelentett, hogy Johnny Depp brutálisan berúgott a fellépés előtt, és képtelen volt színpadra állni.