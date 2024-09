Eddig eltitkolt részleteket árult el az édesapja a halott gyerek-szépségkirálynő ügyéről

Minden idők egyik legrejtélyesebb, máig megoldatlan gyilkossági ügye az egykori gyerek-szépségkirálynőé, akire saját házuk pincéjében találtak rá. A kis JonBenét Ramsey még csak hatéves volt meggyilkolásának idején, azóta is keresik a válaszokat szülei és a rendőrség is, azonban a kislány apja most megdöbbentő dolgot árult el egy új bűnügyi műsorban a gyilkosság körülményeiről.

Huszonnyolc éve már, hogy megoldatlan JonBenét Ramsey, egykori gyerek-szépségkirálynő ügye, akit 1996 karácsonyán a saját otthonukban öltek meg, miközben a kislány szülei és testvérei is a házban tartózkodtak. A kis JonBenét rendszeresen részt vett a környékbeli szépségversenyeken, és gyakran kiemelkedő eredményt ért el, így hamar ismerté vált a neve. A szépségversenyes múltja miatt a közvélemény eleinte úgy gondolta, hogy pedofil indíttatásból végezhettek a coloradói szépségkirálynővel, azonban a nyomozás egyre több gyanús körülményt és ellentmondást tárt fel az évek során, így nem biztos, hogy pedofil bűnöző áldozata volt a hatéves JonBenét Ramsey. Az idő múlásával egyre többen gondolják úgy, hogy a kislány szülei és a bátyja felelősek a kislány haláláért. A kis JonBenét Ramsey síremléke

Fotó: Corbis via Getty Images/Douglas Keister Most a kislány édesapja egy vadonatúj, gyilkossági és egyéb rejtélyes bűneseteket feldolgozó tévéműsorban nyilatkozott eddig sosem hallott részletekről, és arról, miben reménykedik a jövőre nézve. A Fox csatorna legújabb műsorában, a True Crime Newsban egy ismeretlen férfi DNS-ről beszélt, ami szerinte kulcsfontosságú lehetne a kis JonBenét Ramsey valódi gyilkosának megtalálásában, viszont azt állítja, hogy a mai napig nem vizsgálták meg a hatóságok. Az új tévésorozat hétfőn, szeptember 9-én debütál Amerikában, a műsorvezető Ana Garcia exkluzív interjúval indítja az első évadot John Ramsey-vel, a kegyetlen módon meggyilkolt gyerek-szépségkirálynő apjával. Ramsey azt mondja az interjúban, hogy nem érti, hogy a rendőrség miért nem vizsgálta meg soha egy ismeretlen férfi DNS-ét azon a fojtogatókötélen, amelyet lánya, JonBenét Ramsey megfojtásához használtak 28 évvel ezelőtt. Nem tudom, miért nem vizsgálták meg az elején... Tudomásom szerint még mindig nem tesztelték. Ha tesztelték, csak nem mondják el nekem, az nagyszerű, de nincs okom azt hinni, hogy így van" - osztotta meg az újabb részletet az édesapa, akinek kétségei vannak a fent említett vizsgálatról, és arról, miért nem végezték el ezt a rendkívül fontos tesztet az elkövetés eszközén.

Az egykori gyerek-szépségkirálynő gyilkossági ügye nagy feltűnést keltett akkoriban is, és a mai napig nagy érdeklődés övezi, hiszen máig megoldatlan maradt. Ezért továbbra is sokan figyelemmel kísérik az új információkat, és születnek újabb és újabb teóriák arról, hogy ki ölhette meg a kislányt karácsonykor, a család saját pincéjében. A kis JonBenét Ramsey szülei

Fotó: Denver Post via Getty Images/Helen H. Richardson Az interjú során Ramsey azt mondta az Emmy-díjas újságírónak, Ana Garciának, hogy ő és a családja már egyszerűen csak válaszokat akarnak arra, hogy mi történt a lányával majdnem harminc évvel ezelőtt. Mi nem kérjük azt, hogy bárki tisztázzon minket, vagy kérjen tőlünk bocsánatot, vagy akár legyenek újra kedvesek velünk. Csak annyit, hogy tegyék meg azokat a dolgokat, amiket meg lehet tenni. Ha ezeket megteszik, és így sem kapunk választ, akkor is megpróbáltuk. Mindent megtettünk, amit csak lehetett” - idézi a People magazin az új bűnügyi műsor első epizódjából John Ramsey szavait.

