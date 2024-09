Kamarás Norbert egy vadító, új táncosnővel készül a Dancing with the Starsra

A Dancing with the Stars ötödik évadában tíz híresség lép táncparkettre párjával. Az idei mezőnyben ott lesz Kamarás Norbert is, kinek profi táncpartnere Sebesi Daniella, ifjúsági latin tánc és felnőtt kűr magyar bajnok, valamint háromszoros latin tánc országos bajnok lesz. A páros komoly tervekkel vág neki a TV2 népszerű műsorának: az október 26-ig élő show-ig már teleírták a naptáraikat közös táncpróbákkal – erről együtt meséltek az Origónak.

Kamarás Norbert nagy tervekkel vág neki a Dancing with the Stars új évadának, elmondása szerint akkor lenne elégedett, ha a legutolsó adásban ők emelhetnek fel az első helyezett párosnak járó trófeát. Táncpartnere azzal is elégedett lenne, ha a középmezőnyig jutnának: ő először táncol főszereplőként a TV2 show-jában, a korábbi évadokban háttértáncosként szerepelt. Kamarás Norbert és Sebesi Daniella

Fotó: Ladóczki Balázs - Origo / Ladóczki Balázs - Origo Mindig nagyon szerettem táncolni, a szórakozóhelyeken, különböző rendezvényeken mindig én voltam az első, aki megnyitotta a bulit, aki először elkezdett táncolni. Nincsenek bennem gátlások a tánctéren, azt gondolom, hogy jó a mozgásom. Szakmailag valószínűleg azért van beleköthető, de azért van most itt mellettem Daniella, hogy ezt csiszolja” – mesélte az Origónak Kamarás Norbert. Naponta kétszer próbálnak, nagyon készülnek az első adásra „Én hatéves koromban kezdtem táncolni, úgyhogy túlzás nélkül mondhatom, hogy az egész életem a táncról szólt, a tánc körül forgott. Kétszeres magyar bajnok vagyok, ez a legnagyobb eredmény, amit el tudok mondani magamról. Tánctanár is vagyok, úgyhogy nem áll távol tőlem, hogy kezdőknek segítsek elindulni a tánctudás megszerzése felé” – mondta Sebesi Daniella. A bejegyzés megtekintése az Instagramon Daniella Sebesi (@sebesi.daniella) által megosztott bejegyzés A páros már kétszer próbált, de úgy látják, a siker egyik kulcsa a rengeteg gyakorlás, így lényegében minden alkalmat kihasználnak majd, hogy tanuljanak. „Ma két, két és fél órát gyakoroltunk. Mikor kértem 5 perc szünetet, Daniella alig akarta megengedni, nem nagyon örült neki. Jól ki is purcantam. De ezt csak így lehet csinálni, örülök, hogy ilyen kemény partnert kaptam” – árulta el Kamarás Norbert. Olyan vagyok, hogy addig csináljuk, míg nem tudjuk úgy befejezni a próbát, hogy ő is azt érezze, hogy ez jó volt. Fontos, hogy olyan élményekkel menjen haza Norbi is a próbáról, ami feltölti és amit el tud raktározni. Egy versenyben ezekre lehet majd építeni” – tette hozzá a profi táncos, aki naponta két próbát is tervez, napközben és este is a táncteremben fognak gyakorolni.

