Kate Beckinsale sokkolóan néz ki a betegsége után

Valami továbbra se stimmel az Underworld-filmek sztárja körül. Az 51 éves Kate Beckinsale változatlanul sokkolóan néz ki, nemrégiben egy londoni divateseményen is megjelent, ahol igyekezett a körülményekhez képest a legjobb formájűt hozni. A csontsoványra fogyott sztár inkább szomorú látványt nyújt, hiába volt az öltözéke, a frizurája és a sminkje hibátlan. Kate rejtélyes betegsége és filmjeinek hiánya is egyre több aggodalomra ad okot.

Felismerhetetlen lett Kate Beckinsale (Fotó: Getty Images)

Kate Beckinsale betegsége

Az 51 éves színésznőről hónapokkal ezelőtt hozták le a világ vezető bulvárlapjai, hogy 6 hétig kórházban kezelték, teljes titoktartás mellett. Annyi derült ki, hogy sztárt vérhányással szálították kórházba. Sokan gyomorvérzésre tippeltek a színésznő állítólagos anorexiája és láncdohányossága miatt, de a sajtósa stresszre és kimerültségre hivatkozott. Beckinsale-t végül csontsoványan, másfél hónap után engedték ki az egészségügyi intézményből.

Kate Beckinsale pár éve még ragyogott (Photo by Lawrence Lucier/FilmMagic)

Kate Beckinsale hol vagy?

A jelek szerint az 51 éves sztár jelen van a közéletben, legalábbis néhány vörösszőnyeges eseméynyre elmegy, ha már filmbemutatóra nem. Úgy tűnik, 50 éves korára hátat fordított neki Hollywood, ugyanis az utóbbi években B-kategóriás, feledhető produckiókban szerepelt csak, sőt igazából két éve nem jelent meg filmje, leszámítva egy rövid szinkronmunkát. Az imdb.com információi szerint 3 filmje is dobozban vár a bemutatóra, de mint a Canary Black, a The Patient és a Stolen Girl is maximum másodosztályú akciófilmnek tűnnek, ahol ő az egyetlen húzónév a produkcióban. Reméljük, hogy mind az egészsége, mind a karrierje javul hamarosan, hiszen korábban olyan kivételes alakításokra volt képes, mint az Aviátor című filmben Leonardo DiCaprio és Cate Blanchett mellett.