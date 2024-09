Ezért szakított gyereke apjával Katy Perry

Mint írtuk, merész stílussal tért vissza Katy Perry, aki egy ideje már nem jelentkezett új zenével, most azonban mindent elkövet, hogy felhívja magára a figyelmet. Még attól sem riad vissza, hogy kiteregesse a magánéletét, így arról az időszakról is beszélt, amiről eddig sosem. Perry mára már Orlando Bloom színész felesége, és van egy közös kislányuk is, Daisy Dove Bloom, aki 2020-ban született. Azonban nem volt mindig ilyen felhőtlen a sztárpár élete, ugyanis kapcsolatuk nehezen indult, az énekesnő bevallotta azt is, hogy miatta.

Katy Perry az Orlando Bloommal való fájdalmas szakításáról beszélt

Fotó: Image Press Agency / NurPhoto via AFP/USA

Nem igazán voltunk benne 100%-osan a kapcsolatban az első naptól kezdve. Ő igen, mert épp túl volt egy hosszabb egyedülléten, és egyértelműek voltak a szándékai.

Én pedig épp akkor kerültem ki egy másik kapcsolatból, és úgy éreztem, nem tudom ezt tovább csinálni, és egy másik tóban kellene úszkálnom" - magyarázta Katy Perry egy podcastműsor vendégeként a minap.

Katy Perry elmagyarázta, hogy neki még valóban dolgoznia kellett magán, eközben a 47 éves Orlando Bloom egy egyhetes elvonulásra ment, ahol megtanulta átprogramozni saját magát és az összes rossz szokását, és ebben az ottani fizikailag aktív életmód segített.

Elment oda, aztán visszajött, és már nem játszotta velem ezt a macska-egér játékot.

És én csak úgy gondoltam, 'Hm.' Annyira hozzászoktam ehhez a huzavonához... És azért mentem bele a játékba, mert ez egyfajta dopamin löket volt számomra. Ez volt az, amihez hozzászoktam"- mondta az énekesnő, aki egy nagyon kemény időszak elé nézett ekkor.

Katy Perry és színész férje 2016 januárjától 2017 márciusáig alkottak egy pát először, mielőtt majdnem egy évre szakítottak. Amíg külön éltek, a popsztár úgy döntött, hogy maga is megpróbálkozik a visszavonulással.

„Ezáltal kaptam meg az ehhez szükséges eszközöket, és beszéltem az ő nyelvét. Ez megváltoztatta és megmentette az életemet... Halott lennék nélküle. Nem lennék ezen a bolygón enélkül a folyamat, és a gyógyszereim nélkül" - mondta Katy Perry, aki tulajdonképpen bevallotta, hogy valamilyen gyógyszeres kezelésre is szüksége volt, valószínűleg mentális problémái miatt.