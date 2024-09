Elkapták a rendőrök a magyar szépségkirálynőt

A Magyarország Szépe szépségverseny 2024-es győztese, Katzenbach Andrea egy Instagram-sztoriban számolt be arról, hogy megbüntették a rendőrök. "Milyen szép nap. Megint..." – a szépségkirálynő csak ennyit írt angolul a fotójához, amelyen a "mikuláscsomaggal", az autójára helyezett büntetőcédulával pózolt. Nézze meg a bejegyzését!

Katzenbach Andrea a büntetéssel

Fotó: Instagram/Katzenbach Andrea

A kísérőszövegből és a kommentekből arra lehet következtetni, hogy Katzenbach Andreának nem ez volt az első hasonló ügye, valószínűleg többször is kapott már büntetést az utóbbi időben. "Lassan belőled üzemeltetik a várost" – írta valaki a képre reagálva, de más is viccelődött a szépségkirálynő helyzetével.

"Szerintem kérj átalánydíjat, és rendezd előre a jövő évi büntetéseid", "Szerintem járj gyalog!", illetve "Andrea, vegyél jegyet!" – idézett még néhány hozzászólást a Ripost.

Katzenbach Andrea költözött a verseny után

A lap szerint meglehet, hogy Katzenbach Andreának még szoknia kell a budapesti közlekedést, hisz csak a szépségverseny megnyerése után költözött a fővárosba. "A legnagyobb változás a verseny óta, hogy sikerült felköltöznöm Budapestre. Két hete már pesti lakos vagyok, aminek nagyon örülök. Nagyon jól érzem magam itt, és a legjobb barátnőm is itt van, tehát vele is sokkal többet tudok találkozni. Mindemellett persze nagy újdonság a sok interjú és a rengeteg felkeresés is" – mondta korábban.

A szépségkirálynő augusztusban egyébként még munkát keresett, mint mondta, "a versennyel kapcsolatos interjúkat felváltották az állásinterjúk". Hozzátette, hogy az önéletrajzában nem tért ki rá, hogy szépségkirálynő, azonban kénytelen volta elmondani, hogy azért keres rugalmasabb munkahelyet, mert több helyen meg kell jelennie a királynői státusza miatt. Többen jelezték, hogy akkor azért találták ismerősnek az arcát, de nem tudták hova tenni, más állásinterjúkon pedig egyáltalán nem ismerték fel.

A Kulcsár Edinához is hasonlított Katzenbach Andrea korábban az Origón keresztül üzent az olimpián résztvevő magyar sportolóknak, de ha inkább privát Instagram-képeire kíváncsi, ide kattintson! Medencében, bikiniben is megnézheti itt.