Sírva beszélt Keveházi Lili az apjáról, aztán történt valami

Érzelmes pillanatokban volt része a Next Top Model Hungary zsűritagjainak a válogatókon. Főleg akkor, amikor Keveházi Lili elsírta magát, mert ahogy fogalmazott: nem a legjobb a kapcsolata Kossuth-díjas balettművész édesapjával, Keveházi Gáborral.

Keveházi Lili bemutatkozásán sírva mesélt apjáról

Fotó: TV2

Nagyon boldog gyermekkorom volt anyukámnak köszönhetően. Sokat jártunk a természetben, színházba, az Operába is, abszolút kultúrteljes gyermekkorom volt.

Apát fantasztikus táncosnak tartom, de bennem sosem merült fel, hogy kövessem a pályán, mert lehet meglepő, de hozzám egyáltalán nem áll közel a tánc..." - magyarázta akkor a fiatal modell, akinek szülei még ötéves korában elváltak egymástól.

Keveházi Lili ismert édesanyjával, Fábián Anitával, a Jóban Rosszban egykori színésznőjével azonban remek kapcsolatot ápol, hiszen anyja minden tervében támogatja a 18 éves lányt. Azonban az őt is megdöbbentette, amikor Keveházi Lili sírva üzent apjának a Next Top Model Hungaryben. Úgy tűnik, mégsem volt ez hiába, hiszen azóta szorosabb a kapcsolat apa és lánya között, még közös nyaralásra is elutaztak kettesben.

Pár napja jöttünk haza Zákinthoszról, ahol kettesben voltunk. Végre volt időnk egymásra.

Apukám a korábbi munkásságáról, sikereiről is mesélt nekem, kíváncsian hallgattam a történeteit... Úgy jöttem haza Görögországból, hogy sok dolgot tudtam meg róla. Szeretném, ha a kapcsolatunk tovább erősödne" - mesélte a Meglepetésnek Keveházi Lili, aki azt viszont leszögezte, hogy nem költözne el az édesanyjától.

A Jóban Rosszban színésznői

Keveházi Lili ismerősnek tűnhet a TV2 egykori sorozatából is, bár kislányként tűnt fel benne édesanyja oldalán. Fábián Anitát Halászné Nagy Szilvia szerepében ismerhették meg a nézők, majd kislánya, Keveházi Lili is feltűnt a TV2 napi sorozatában, aki Tóth Zsófi karakterét alakította. Azóta eltűnt a képernyőről a 18 éves lány, aki csak most tért vissza a Next Top Model Hungaryben hosszú évek kihagyása után. Keveházi Lili elmondása szerint mindig is érdekelte a modellkedés, a színészkedésben már van tapasztalata, de műsorvezetői ambíciói is vannak. Édesanyját egyáltalán nem lepte meg, hogy lánya korábban jelentkezett a TV2 tehetségkutatójába, ahol bekerült a legjobb 16 lány közé, azoban nem sikerült eljutnia a döntőig sem.