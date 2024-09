Titokban megszületett a TV2 sztárjának második gyereke

Kelen Anna művészettörténész és árverésvezető a TV2 nézőinek ismerős lehet, hiszen szakértőként szerepelt a népszerű műtárgy-kereskedő show-ban, a Kincsvadászokban. Az első évadban a műsorvezető, Till Attila leplezte le, hogy gyereket vár, majd a szakértő el is ismerte, hogy másodjára is édesanya lesz.

Kelen Anna a Kincsvadászok első évadának forgatása alatt már gyereket várt

Fotó: Kelen Anna Instagram

Sokkal több határt kellene valószínűleg húznom. Remélhetőleg lesz lehetőségem, mert most úton van a második

- árulta el a Tények Plusznak korábban.

Kelen Anna művészettörténész és árverésvezető is ott lesz a második évadban, bár kérdéses lehetett a szereplése, ugyanis már az első évad forgatása közben is közel volt második gyerekének születése. Ezek ellenére is vállalta a felkérést, hiszen nagyon szereti a műsort, viszont sokáig váratott magára a válasz, és az utolsó pillanatban tudott rábólintani arra, hogy szerepelni fog a Kincsvadászokban.

"Szakértőnk mindjárt szülni fog! Hősiesen, zokszó nélkül nyomja itt velünk a stúdióban, pedig már nem kicsi a hasa!" - jegyezte meg Till Attila egy korábban közzétett Instagram-bejegyzésében.

A Bors információi szerint azóta Kelen Anna életet is adott a második gyerekének, azonban teljes titokban, és azóta sem tudni több információt róluk, valószínűleg a Kincsvadászok második évadából kiderülhet egy-két részlet, hiszen arról is ott beszélt, hogy apás szülésre készülnek párjával.

Bár sok nehézség is van a műsorban, Kelen Anna mégis izgatott volt a folytatás miatt, hiszen valódi kihívásokkal néznek szembe, és nincs könnyű dolguk azokkal, akik a Kincsvadászokba érkeznek azért, hogy megváltoztassák az életüket.

A műsorban az volt a legnehezebb és a való életben is mindig az a legnehezebb, hogy sokszor kerékbe kell törni az emberek elképzeléseit meg álmait, mert azt hiszik, sokkal értékesebb tárgyat hoznak magukkal.

Sokszor azt hiszik, hogy ez majd meg tudja változtatni az életüket is akár, mert olyan nagy összeghez jutnak. De sajnos általában nem ez a helyzet, de van egyébként erre is példa" - mondta korábban a művészettörténész és árverésvezető a műsorban szerzett tapasztalatairól.