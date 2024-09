Megint elhagyta Király Lindát a párja

Király Linda most nyáron először posztolt a közösségi médiában új párjáról, a Simon nevű amerikai zenei producerről: egy Instagram-sztoriban mutatta meg, hogy együtt jelentek meg Ed Sheeran budapesti koncertjén a Puskás Arénában. Király Linda és a párja nem sokkal korábban buktak le a budapesti repülőtéren, ahol csókolózás közben is készült róluk pár lesifotó, aztán pedig újabb felvételek is előkerültek kettőjükről – miközben az énekesnő még egy pár nappal korábbi interjúban is arról mesélt, hogy szingli: már hat éve egyedül volt, amikor Simon visszatért az életébe.

Az amerikai producerrel ugyanis nemcsak, hogy régebb óta ismerik egymást, de korábban együtt is voltak – amellett, hogy közös munkáik ugyancsak voltak.

Simon a nyár elején érkezett Magyarországra és itt töltött 90 napot, amennyit a turista vízuma engedélyezett. Az együtt töltött idő a felek szerint tökéletesre sikerült, ezért mindketten nagyon elszomorodtak, hogy újra el kell engedniük egymást. "Simon három napja elutazott, nagyon nehéz volt a búcsú, tökéletesen éreztük magunkat együtt. De nem volt más választásunk.

Most egy ideig távkapcsolatban leszünk, remélem, nem sokáig. Simon ahogy megérkezett, máris elkezdte szervezni, hogy kapjon olyan vízumot Magyarországra, amelyikkel hosszabb ideig maradhat.

Én is megyek ki októberben Las Vegasba, ahol koncertem lesz, szóval ott is kapunk egy kevés közös időt… így próbáljuk átvészelni az egymás nélküli időszakot. Remélem, nem kell sokáig így élnünk" - mondta a Borsnak az énekesnő.

Simon volt a legfőbb támasza, nagyon közel álltak egymáshoz mindig

Az énekesnőnek hat évvel ezelőtt volt egy másik szakítása, amit csak nehezen tudott kiheverni, a legfőbb támasza pedig akkor is Simon volt. Testvérei, Király Viktor és Király Benjamin újra össze akarták hozni a nővérüket Simonnal, ugyanis a sorsnak tulajdonították, hogy huszonhárom éve mindennap beszél a férfivel, ami nem lehet véletlen, ő lehet az igazi.

Végül az ikrek intézték úgy, hogy Király Linda és Simon mindketten ott legyenek egy februári bulin Los Angelesben, ahol újra fel is lángolt köztük a szikra. "Egy pár hete jöttünk csak rá, hogy tényleg meg kellene próbálnunk újra együtt. Egy telefon volt, hogy jössz? És jött is, most itt van" – nyilatkozta a múlt héten Király Linda.