Kísértés: Dorina és Noel az Origónak mondtak el először mindent a megcsalásokról és a szexről

A Kísértés című műsor egyik párosának kapcsolata már korábban is megingott, ugyanis Noel közel került Natihoz, lefeküdtek, majd egy másik kísértővel is flörtölt, és egy csók is elcsattant közöttük. Ugyan Dorina nem feküdt le a számára legszimpatikusabb kísértővel, Zotyával, azonban csókolóztak. A megcsalások a pár kapcsolatának a végét is jelenthetik. A tábortűz ceremónián szembesültek azzal, hogy hűtlen volt hozzájuk a párjuk, ami mind a kettőjüket sokkolta.

A Kísértés párja megcsalta egymást

Fotó: Berki Dorina/Instagram

A Kísértés Dorinája csalódott

Az Origo megkereste Dorinát és Noelt, akik elmondták, hogy hogyan élték meg a megcsalást. „Nem tudtam, hogy Noel oldalán mi történik, ezért folyamatosan nyomon követem a TV2 csatornáján az eseményeket, hogy valójában mit és hogyan csinált.

Egyrészt jó élmény volt a forgatás, viszont fájdalmas is

– kezdte az Origónak a fiatal lány, aki szerint már az is megcsalásnak számít, ha a párja átlépi azt a bizonyos határt, amit megbeszéltek.

„Egy mélyebb beszélgetés is lehet megcsalás, amiből arra lehet következtetni, hogy a másik fél már lezártnak tekinti velem a kapcsolatát. Egy flört számomra nem megcsalás, azonban onnantól felfelé már annak minősül az én szememben” – tette hozzá.

Noellel azt beszélték meg, hogy kerülik a testiséget, a simogatást, valamint a kézen fogást, a férfi azonban pár nap múlva már le is feküdt Natival, ami Dorinát nagyon mélyen érintette. „Az adásban is látszódott, hogy nagyon szenvedtem és sírtam.

Soha nem gondoltam volna, hogy látni fogom bármelyik páromat is mással intim közelségben. Mélyen érintett, még akkor is, ha magamat is hibásnak éreztem, ugyanis én is nyitottam Zotya felé.

Magalázó volt és nagyon csalódott voltam” – részletezte.

Dorina a tábortűz ceremónián szembesült azzal, hogy Noel megcsalta őt

Fotó: TV2

A megcsalás után Dorina önbizalma is megingott.

Mikor hazajöttem úgy éreztem, hogy ez durván egy önbizalom roncsoló dolog volt.

Azt gondoltam, hogy biztos, hogy mindent el kell-e hinni a férfiaknak, amit mondanak? Leírhatatlan, ami akkor bennem volt” – mesélte Dorina lapunknak.

A fiatal lány elárulta, hogy nem szokta olvasni a kommenteket, ugyanis nem kíváncsi rájuk.

Azonban sok üzenetet kap a közösségi oldalakon, ahol a követői azt írják, hogy Noel nem érdemli meg őt, Zotyával pedig szép pár lennének.

Saját bevallása szerint akiket megcsalnak, fontos, hogy talpra álljanak, tovább lépjenek, és ne hibáztassák magukat. A mai világban nehéz párt találni, leginkább a szerencsén múlik, hogy rátaláljon az emberre a szerelem, amit nagyon meg kell becsülni.