Kasza Tibi váratlan felbukkanása miatt rosszat sejtenek a Kísértés játékosai - videó

Mint írtuk, vasárnap, szeptember 1-jén az Ázsia Expressz ötödik évadával együtt indult el a TV2-n a Kísértés, a Temptation Island új verziója. A műsort már év elején felvették Thaiföldön, Ko Szamuj szigetén, a nézők azonban csak most ismerkednek a szereplőkkel és a csodálatos helyszínnel.

Ilyen gyönyörű helyszínen élnek a Kísértés szereplői

Fotó: TV2 / TV2

A fényűző lakhelyek egyszer persze a szereplőknek is újak voltak, a párral érkező férfiak is rácsodálkoztak a maguk villájára, ahol a kísértő lányokkal fognak együtt élni. "Itt ma szex lesz" - jegyezte meg rögtön az egyik fiú.

Már az első adásból kiderült, hogy a kísértők egy kicsit sem szégyenlősek és mindent megtesznek majd a siker érdekében. Még egy hete sem tart a műsor, de máris történt egy megcsalás, mégpedig a párok közül Linda és Gergő kapcsolata ért véget, miután barátnője megtudta, hogy a párját sikeresen elcsábította az egyik lány, Cynthia. Bár a férfi eleinte magyarázkodni kezdett amiatt, amit Lindával tett, mégis kijelentette, hogy nem bánta meg a tettét, és folytatni szeretné az ismerkedést a villában.

Nem igazán akarom elkezdeni mosni magam, nem is nagyon lehetne. Egy rettentő fura érzelmi helyzet alakult itt ki.

Minden szinten megbuktam, érzelmileg is, testileg is, mert gyakorlatilag megcsaltam Lindát. Életemben nem voltam még szerintem ennyire érzelmileg kompromittálva, mint mióta itt vagyok ezen a csodás szigeten" - magyarázta a barátnőjét megcsaló Gergő, akinek Linda egyértelműen nem fog megbocsátani.

Nem csókolózunk senkivel egy kapcsolatban. Viszontlátásra! A döntésem végleges

- mondta Linda, azaz nagyon úgy tűnik, hogy a négy párosból már csak három maradt kapcsolatban a Kísértésben.

A szerelmi dráma után azonban most újabb feszült helyzet ígérkezik, ugyanis a műsorvezető, Kasza Tibi váratlanul felbukkant a villában, ezzel pedig elég nagy riadalmat kelt. A ma esti adás előzeteséből kiderül, hogy valójában miért látogatta meg a játékosokat Kasza Tibi, de a lányok már arra tippeltek, hogy talán valakit majd haza kell küldeniük, és a férfiak közül is szintén ettől tartottak többen is.