Kísértés: az egyik szereplő máris megcsalta a barátnőjét

A Kísértés című műsor második részében már felvillant a piros lámpa a lányok villájában, jelezve, hogy a fiúk közül valaki nem állt ellen a kísértésnek, és megcsalta a párját. Már a tábortűz-ceremónia előtt kiderült, hogy

Gergő csalta meg Lindát: többször is szájon csókolta Cynthiát.

Először üvegezés közben, kissé már részegen egy szájra puszi csattant el közöttük, de később a medence szélén már többször is önként, hosszabban megcsókolták egymást.

Gergő azt mondja, tisztában van vele, hogy ezzel összetöri a barátnője szívét, mivel ez már egy olyan dolog, ami nem fér bele a kapcsolatukba, de egyáltalán nem bánta meg, hogy ennyire közel engedte magához a kísértő lányt.

"Nem igazán akarom elkezdeni mosni magam, nem is nagyon lehetne. Egy rettentő fura érzelmi helyzet alakult itt ki. Minden szinten megbuktam, érzelmileg is, testileg is, mert gyakorlatilag megcsaltam Lindát. Életemben nem voltam még szerintem ennyire érzelmileg kompromittálva, mint mióta itt vagyok ezen a csodás szigeten" - mondta el Kasza Tibi kérdésére, majd később azt is kifejtette, hogy szeretné folytatni az ismerkedést a villában.

Ami velem és Cynthivel történt, az gáz, azt nem tudom visszacsinálni, ráadásul szeretném, ha folytatódna. Annyira szép volt vele, hogy szar alaknak kéne magamat érezni, de közben meg tök jól éreztem magam egész nap, és nem tudom magam szar alaknak érezni.

Viselkedhettem volna kitartóbban, mondhattam volna sokkal könnyebben azt, hogy nem. Nem ment" - magyarázta Gergő, aki lényegében már a második nap félrelépett A Kísértésben. Hogy mit szól ehhez a barátnője, akivel együtt érkezett a TV2 műsorába, egyelőre nem tudni: a reakcióját majd a szerdai adásból tudhatják meg a nézők.

