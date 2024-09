Kísértés: egy kínos megcsalás miatt máris véget ért az egyik kapcsolat

A Kísértés című műsorban már felvillant a piros lámpa a lányok villájában, jelezve, hogy a fiúk közül valaki nem állt ellen a kísértésnek, és megcsalta a párját. Már a tábortűz-ceremónia előtt kiderült, hogy Gergő csalta meg Lindát: többször is szájon csókolta Cynthiát, majd a zuhanyzóban is flörtölt vele, nyalogatta a lány testét és többször kérlelte, hogy töltsék együtt az éjszakát.

Gergő nem bírt ellenállni a kísértésnek

Fotó: Ladóczki Balázs - Origo

Gergő azt mondja, tisztában van vele, hogy ezzel összetöri a barátnője szívét, mivel ez már egy olyan dolog, ami nem fér bele a kapcsolatukba, de egyáltalán nem bánta meg, hogy ennyire közel engedte magához a kísértő lányt, aki teljesen elcsavarta a fejét. A jeleneteket a szerda esti adásban nézte vissza a fiú barátnője, Linda pedig azonnal határozott döntést hozott.

Ennek a kapcsolatnak ma itt vége van. Köszönjük, mehet Isten hírével. Ez visszafordíthatatlan. Nincs is szükségem több videónézésre, mert nem fog semmit megváltoztatni. Se drasztikusan nem fog formálni. Megszabadultam egy óriási tehertől

– jelentette ki a tábortűz-ceremónián, majd hozzátette: "Én azt gondoltam, ha ez nem is szerelem, de egy egymás iránti tisztelet az elmúlt időszakra visszanézve azért van. Megígérte nekem, hogy nem fog megalázni. Ezt sem tartotta be. Nem tudok egy ilyen emberrel együtt élni. Nem is akarok egy másodpercig sem tovább."

A műsort vezető Kasza Tibi kérdésére Linda azt is elmondta, nem érdekli, ha Gergő esetleg megbánja a tettét, zárt ajtók fogják várni, ha a műsornak vége. "Nem csókolózunk senkivel egy kapcsolatban. Viszontlátásra! A döntésem végleges" - mondta, azaz nagyon úgy tűnik, hogy a négy párosból már csak három van kapcsolatban a Kísértésben.

Gergő egyáltalán nem bánja, hogy egy nap után megcsalta a barátnőjét

"Nem igazán akarom elkezdeni mosni magam, nem is nagyon lehetne. Egy rettentő fura érzelmi helyzet alakult itt ki. Minden szinten megbuktam, érzelmileg is, testileg is, mert gyakorlatilag megcsaltam Lindát. Életemben nem voltam még szerintem ennyire érzelmileg kompromittálva, mint mióta itt vagyok ezen a csodás szigeten" - mondta el egy nappal korábban Gergő Kasza Tibi kérdésére, majd később azt is kifejtette, hogy szeretné folytatni az ismerkedést a villában.