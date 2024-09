Vadító képeken a Kísértés szereplője, aki már A nagy Őben sem fogta vissza magát - galéria

Nati elárulta, hogy miért jelentkezett ebbe a műsorba is

Kozelkin Natália nemrég a TV2 videójában mesélt a műsorról, a korábbi thaiföldi forgatásról: "Úgy döntöttem, hogy szükségem van egy új kalandra, és hát sok fejtörést okozott, de A Nagy Ő után úgy éreztem, hogy van bennem egy kisebb üresség, amit ideje betölteni, és találni egy párt akár. De hát ki tudja, mi lesz...

Nekem igazából a csábításhoz nincs stratégiám, én csak ránézek valakire, és már oda is van"

– magyarázta.

"Őszintén, a legnagyobb kihívás talán az, hogy ennyi emberrel így együtt élni azért elég nehéz, megszokni más embereknek a szokásait. Azért lányokkal vagyunk összezárva, és tudjuk, hogy a lányok között mindig vannak cicaharcok. Főleg hát tíz lány, tíz kísértő lány... Hát majd rájöttök, hogy mi történt" – tette hozzá.

"Ebben a műsorban, én úgy gondolom, hogy sokkal jobban önmagam tudtam lenni, vagy hogy sokkal többet tudtam így az én személyiségemből igazán megmutatni az embereknek, hogy tudok lenni tényleg tök kedves. Tök jól kijövök a csajokkal is... én is meg tudok hatódni, és én is emberből vagyok – nem mindig az az ember vagyok, aki így harap rögtön, ha bármi van, hanem most így könnyebben engedtem, és így barátkozósabb voltam" – mondta még a saját szerepéről.

