Máris megvolt az első szex a Kísértés villájában - videó

Nati a történtek után azonnal meg akarta osztani valakivel titkát, a választása pedig Cynthiára esett. A kísértő már napok óta Noellel flörtöl, többször csókolóztak is, együtt is aludtak, a műsor előzeteséből pedig kiderül, hogy Nati elmondása szerint már le is feküdtek egymással. Cynthi nem fogadta túl jól a hírt, arról faggatta a lányt, hogy nem fél-e attól, hogy ezt esetleg megbánja.

"Nagyon-nagyon meglepett. De sejtettem, hogy el fog jönni az ideje..." - mondta a lány, aki egyébként korábban Gergő fejét csavarta el: a megcsalás miatt Gergő és barátnője el is hagyták a TV2 műsorát. Nati és Noel a kísértő elmondása szerint a fiú szobájában kerültek közel egymáshoz, ők az első páros a TV2 műsorában, akik eljutottak a szexig.

Miután Linda a megcsalás miatt szakított Gergővel, kettejük számára véget ért a műsor. A helyükre hétfő este új páros érkezik, róluk elsőként írt az Origo, és képet is talál róluk.

Mit szól majd Dorina ahhoz, hogy Noel lefeküdt Natival?

Egyelőre Dorina nem tudja, hogy a barátja folytatta a megcsalást, és a csókok után már szexelt is az egyik kísértővel. Dorinát a csókok és flörtök is nagyon megviselték, a tábortűz-ceremónia után remegve zokogott. "Azt sajnálom a legjobban, hogy magamat ostorozom folyamatosan, mindig, minden esetben, bármi baj van" - mondja zokogva a kamerák előtt a realityszereplő, akit egyébként szintén nem kell annyira félteni: már ő is megcsalta Noelt, ugyanis az egyik kísértővel hosszas flörtölgetés után csókolózott.

A társaság tapssal és örömujjongással fogadte az elcsattant csókot: a fiúk ezek után hatalmas ünneplésbe kezdtek, a magasba emelték Zotyát.

Megtörtént az első csók, de egyáltalán nem gondoltam arra, hogy ez most egy rossz dolog. Megtörtént, és örülök neki nagyon

– mondta el később Dorina, aki hamarosan majd szembesül azzal, hogy a másik villában lakó párja már a szexen is túl van egy másik lánnyal.