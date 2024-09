Összevesztek a csábítók: durva harc kezdődött Nati és az új kísértő lány között - videó

A Kísértés legújabb előzetesében látható, ahogy a Nagy Őből megismert Nati és a nemrég beköltöző Natali durva szóváltásba keverendek a villában. A két szőke csábító valószínűleg hatalmi harcot folytat majd egymással, ugyanis az új lány sem szégyellős és visszafogott típus, ahogy Nati sem. A videó alapján úgy fest, Nati kezdte a kötözködést, de lehet, hogy hamar meg is bánta, ugyanis nem nagyon tudott mit kezdeni a másik lány határozottságával.

Natali a Kísértés c. műsorban

Fotó: TV2

A beszélgetés részletéből úgy hangzik, hogy egy férfin veszekedhetett a két lány, mégpedig Noelen, hiszen Nati vele fűzte szorosabbra a viszonyt, állítása szerint le is feküdtek egymással. Azonban történhetett valami Natali és a férfi között, ami Natinak nem tetszett, és ezt ki is fejezte.

"Nati, készülj!" - hangzott el Anna szájából a figyelmeztetés, amire Nati azt válaszolta, hogy "már átadta a stafétát a hölgynek", azonban ez elég gúnyosan hangzott a szájából. Azonban Natalit sem kell félteni, rögtön reagált a megjegyzésre.

"Nekem nem kellett átadni semmilyen stafétát" - mondta az új csábító.

"De miért mondod ezt így? Már átadtam" - vágott vissza Nati nem túl őszinte mosollyal az arcán.

"De te nem adtad át! Maximum, elvettem. A kettő nem ugyanaz" - vágott vissza Natali keményen, majd azt is kifejtette egy interjúban, hogy szerinte egyáltalán nincsenek egy szinten Natival, nem lát benne ellenfelet, mert egyértelműen "egy dudás van a csárdában", és úgy gondolja, hogy az egyértelműen ő.

Váratlan fordulat a Kísértésben

Mivel az első hét után máris távozott egy páros, Linda és Gergő a férfi megcsalása miatt, így egy újabb pár érkezett, Antónia és Attila, akik szintén a műsorban akarják próbára tenni a kapcsolatukat. Ha ez még nem lenne elég, új csábítók is érkeztek mind a nők, mind a férfiak csapatába, így egyre bonyolódnak a szerelmi szálak. Eközben újabb pár sodródott a szakítás szélére, ugyanis Dorina és Noel is megcsalták már egymást, igaz, a férfi kicsit tovább jutott Natival, mint Dorina, akik eddig csak csókot váltott az egyik kísértővel. Nati valószínűleg ezért is féltékeny az új csábítóra, talán attól tart, hogy Noel mégsem őt választja végül.

