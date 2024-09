Újabb megcsalás a láthatáron: Eda szerint Dusán már nem bír neki ellenállni - videó

A TV2 új realityjében rengeteg a dráma és a sírás, a párok egyre többször távoznak csalódottan a tábortűz ceremóniáról. A Kísértés úgy tűnik, még az erős párokat is próbára teszi, hiszen a műsor előrehaladtával a legmagabiztosabbaknak is megingott a bizalma. Most egy újabb páros tart a szakítás felé, és úgy látszik, nincs, ami megállíthatná őket.

Vágólapra másolva!

Minél több idő telik el, annál inkább bonyolódnak a kapcsolatok a Kísértés villájában, mind a lányoknál, mind a fiúknál. Egy páros, Linda és Gergő már távoztak is a műsorból, hiszen a férfi szinte az első adandó alkalommal megcsalta párját. Helyettük azonban érkezett egy új páros, Attila és Antónia, akik meglepve nézik, hogyan hullanak szét a párok körülöttük, azonban számukra még nagyon kevés idő telt el a többiekhez képest, ezért ők sem tudhatják magukat biztonságban. Eda szerint Dusán már nem bír sokáig ellenállni a kísértésnek

Fotó: TV2 / TV2 A helyzetet bonyolította, hogy nemcsak párosok cserélődtek, hanem kísértők is, ugyanis egy fiút és egy lányt is hazaküldtek a villákból. a versenyzőknek kellett dönteniük arról, hogy kiknek a számára érjen véget a játék, az adásban ez azonban tovább bonyolódott. A lányok eredetileg Edát, a fiúk pedig Zotyát küldték volna haza, a másik villa lakói azonban megváltoztathatták (és meg is változtatták) a döntéseket. Mindkét csapat úgy gondolkodott, hogy a játék lényegét szem előtt tartva a kísértéseket erősítenék, így végül a kevesebb vizet zavaró szereplők számára ért véget a verseny a TV2-n: a fiúk Eda helyett Nikolettát szavazták ki,

a lányok pedig megmentették Zotyát, és Alextől búcsúztak. Ennek köszönhetően maradt még versenyben a hatalmas melleivel hódító matektanárnő, Eda, aki már az elejétől fogva szemet vetett Brigi vőlegényére, Dusánra, aki nem is annyira igyekezett ellenállni a nőnek. Mivel Brigi kijelentette korábban, számára egyértelmű üzenet lesz, ha Edát benntartják a villában, így nagyon rosszul esett neki, hogy Dusán nem tartotta tiszteletben a kérését, emiatt zokogott a tábortűz ceremónián, ahol egyre durvább jelenetekkel szembesülnek a párok. Brigi úgy érzi, vőlegénye folyamatosan megalázza őt a műsorban, legutóbb trágár szavakkal is illette őt többször, valamint Edával hasonlítgatta össze úgy, hogy az a lány önbecsülését sértette. Bár Brigi sem teljsen ártatlan, hiszen elég egyértelműen flörtöl Mátéval, aki viszont ostromolja őt a figyelmével, és többször is figyelmeztette már, hogy az elmondásai alapján nem tiszteli, és nem szereti őt a vőlegénye. Dusán látva Brigiék flörtöléseit, felbátorodva ment vissza a villába, és azt mondta, hogy egyáltalán nem fogja vissza magát a továbbiakban, ezzel zöld utat adott Edának, akivel egyre közelebb kerülnek egymáshoz.

"Azt éreztem Dusánon, hogy nem fogja vissza magát, meg nem húzódik úgy el, ahogy szokott. Látom, hogy már kezd megtörni, érzi, mi a jó" - mondta egy játék után Eda, aki rámászott a férfire és úgy lehelt csókot a nyakára, Dusánt ez szemmel láthatólag egyáltalán nem zavarta. További videókat itt nézhet a Kísértésről!

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!