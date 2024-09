Egyre bonyolódik a Kísértés hűtlenségi drámája: egy sötét titok derült ki - videó

Egyre bonyolódik a helyzet Gergő és Linda között, ugyanis a férfi szinte az első nap megcsalta 34 éves barátnőjét, akivel már elég régóta alkotnak egy párt. A TV2 új társkereső relaityje, a Kísértés azonban sok váratlan fordulatot tartogat a nézők számára, hiszen a hűtlen Gergő eleinte azt állította, nem bánta meg tettét, most napról napra úgy fest, hogy ez nem igaz. Sőt, szinte már konkrétan ki is jelentette, hogy megbánta, hogy kikezdett 22 éves csábítóval, Cynthiával, aki az első héten már csalódást okozott a férfinak.

Gergő egyre inkább bánja, hogy megcsalta párját a 22 éves csábítóval, Cynthiával

Fotó: TV2

Bennem van, hogy hiányzik a Linda, és ezt lehet, hogy elb*sztam, mert a Cinti, olyan vakvágány tesó, hogy sín se volt rajta

- magyarázza Gergő a férfitársainak, hogy megbánta már, amit tett, hiszen a csábító lány mégsem az, akinek gondolta.

A Kísértés mai előzeteséből az is kiderül, hogy Linda sem érzi jól magát, sírva csapkod a villában, látszólag valamiért teljesen kiborult, még egy poharat is összetört mérgében, miközben veszekedett. Valószínűleg őt is megviselte a történtek, bár nagyon konkrétan kijelentette, hogy nem bocsát meg exének, de talán még visszatalálnak egymáshoz.

Kísértés: Gergő féltett titkára is fény derült

Linda a szakításukat követően elárult pár dolgot kettejükről, és azt is elmondta, szerinte mi vezethetett idáig.

Ebben a picit több mint fél évben se veled, se nélküled kapcsolatban voltunk, de ha „se nélküled-időszak” volt, akkor is mindent együtt csináltunk”

- mondta a 34 éves Linda a volt kapcsolatáról, amiről kiderült, hogy egy nagyon nehéz időszakban kezdődött.

Gergő ugyanazzal a szöveggel csábította el Lindát is, mint Cynthiát is a Kísértésben

Fotó: TV2

Linda elárulta, hogy Gergő menyasszonya autóbalesetben halt meg, és kapcsolatuk kezdetén is őt gyászolta, és akkoriban őt is hozzá hasonlította. Gergő csak úgy emlegeti néhai menyasszonyát, hogy a "pici lány", és nem túl egyenes módon, most a 22 éves Cynthiát is hozzá hasonlította, mint egykor Lindát is, így próbált közelebb kerülni a fiatal lányhoz.

Nagyon tisztelem azért, hogy ezt anno megosztotta velem, ez egy olyan teher, amit a mai napig cipel. Gergő nekem is ezt mondta, már a kapcsolatunk legelején, hogy hasonlítok a pici lányra.

Nem léphettem a helyébe, de tudtam neki segíteni vinni ezt a terhet" - mondta Linda a Ripostnak.