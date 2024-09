Krausz Gábor az Origónak mesélt a kislányról, akinek valóra váltotta az álmát

A sztárséf közösségi oldalán osztotta meg a hírt, hogy a Ments életet, Álomvarázslók Alapítvány megkeresésére segített megvalósítani a tízéves Zita régi vágyát, hogy vele együtt főzzön valami finomat. Az is kiderült közben, hogy a kislány séf szeretne lenni, és a példaképe Krausz Gábor.

Krausz Gábor és Zita, a súlyos beteg kislány

Fotó: Krausz Gábor/Facebook

Krausz Gábor valóra váltotta egy kislány álmát

A TV2 sztárja természetesen azonnal igent mondott: együtt főztek, sőt Krausz Gábor még egy szállodába is meghívta a családjával együtt, amiről részletesen beszámolt az Origónak.

„Nyáron felhívott az alapítvány vezetője, Budai László, és elmondta, hogy van egy konkrét megkeresés, írt neki egy anyuka, és a lányáról Zitáról mesélt neki, aki gyógyulófélben van egy nagyon súlyos betegségből.

Kiderült, hogy a kórházban, heteken keresztül nem tudott enni, ezért főzős videókat nézett. Annyira megtetszett neki ez a világ, hogy szeretne szakács lenni, és a nagy vágya pedig az, hogy egyszer velem főzhessen

– kezdte az Origónak.

Ahogy én ezt hallgattam, a lelkem is belefájdult.

Nem is volt kérdés, hogy segítek. Később ezt tovább gondoltam, hogy ez ne csak egy egyszeri főzés legyen.

A szállodalánc, ahol dolgozom, azonnal az alapítvány mögé állt, és a jövőben is rendszeresen fogjuk támogatni őket.

Fotó: Krausz Gábor/Facebook

Minden szálloda recepciójánál elhelyeztünk egy pénzgyűjtő dobozt, itt bárki, akinek van lehetősége adományozhat az alapítvány számára. Számomra a legjobb érzés az volt, ahogy láttam a boldogságot és az örömöt az egész család szemében.

A kislány a mai napig emlegeti ezt a találkozást, számára meghatározó volt ez az élmény.

– magyarázta a séf, aki hangsúlyozta, hogy itt a figyelemfelkeltés volt a cél, hiszen az a lényeg, hogy minél többen egy jó ügy mellé álljanak.

Krausz Gábor hallott több olyan esetről is, amikor valaki pénzt kért egy jótékony cél érdekében, de akadt olyan is, aki hónapokig ígérte a segítségét, ám időközben tragédia történt és a cél érdekében, de akadt olyan is, aki hónapokig ígérte a segítségét, ám időközben tragédia történt és a kisgyermek életét vesztette.

Ezért gondolom azt, hogy ha lehet, példát kell mutatni, mert ezzel talán másokat is arra ösztönzünk, hogy segítsenek a bajban.

Ezzel nemcsak a saját lelkünknek teszünk jót, hanem motiválunk másokat is a jóra.

Ráadásul gyerekekről van szó, akik olyan súlyos dolgokon mennek keresztül, amelyek nekünk, felnőttek számára is sokszor felfoghatatlan.

Azt gondolom, ilyenkor az a legkevesebb, hogy megállunk egy pillanatra és megteszünk mindent azért, hogy amiben csak tudunk segítsünk" – fejtette ki lapunknak.