Krausz Gábor és Mikes Anna az első évfordulójukról meséltek

Mint írtuk, Krausz Gábor és Mikes Anna nemrég az első évfordulójukat ünnepelték: még a Dancing with the Stars próbái során jöttek össze tavaly, majd meg is nyerték a táncos műsor negyedik évadát. A kapcsolatukat sokáig titokban tartották, és ma is igyekeznek óvni a nyilvánosságtól – a jeles alkalom kapcsán azonban megszólaltak a Borsnak.

Mikes Anna és Krausz Gábor az Ázsia Expressz forgatásán

Fotó: Instagram/Krausz Gábor

Szuper volt ez az év, nagyon aktív volt. Olyan szabadon élünk, extra volt.

Az egész nyári szünetet hármasban töltöttük a kislányommal, boldog vagyok, hogy ennyi új élményt adhattunk neki. Voltunk úszótáborban, megtanultunk úszni, lementünk a Balatonra, bejártuk a Tisza-tavat, családilag, barátokkal elutaztunk Törökországba, Hanni először velünk ült repülőn, először látta a tengert. Lovastáborba írattuk, elkezdett lovagolni, és Anna tánctáborában is kipróbálhatta magát. Ez a nyári szünet volt életem nyara, hálás vagyok a sorsnak, hogy olyan társsal élhetjük meg ezt, mint Anna" – értékelte az elmúlt évüket Krausz Gábor.

Mikes Anna közben arról beszélt, hogy mindketten próbálnak befelé élni, magukra koncentrálni – mások véleményével nem foglalkoznak, így a kommentekkel sem. "Ha elmegyünk valahova, ki tudjuk zárni a világot. Én ugyanaz a lány vagyok, aki voltam x évvel ezelőtt, és Gábor is ugyanaz az ember" – magyarázta.

Krausz Gábor és Mikes Anna az Ázsia Expresszben is benne lesznek

Mikes Anna a terveiről is beszélt nemrég, miközben mindketten benne lesznek az Ázsia Expressz ötödik évadában is, amely a Kísértéssel együtt vasárnap, szeptember 1-én indul a TV2-n.

A sztárpár nemrég elárulta, hogy a Fülöp-szigeteki és tajvani forgatással igazán kemény kalandot tudhatnak maguk mögött, fejenként 6 kilónyi mínusszal tértek haza tavasszal. Bár sokan azt gondolták, hogy rosszat tett a kapcsolatuknak a próbatétel, mindketten azt mondták, hogy csak megerősítette a köztük lévő köteléket az ázsiai kaland.

Ha Cserpes Laura és az édesapja, Cserpes István ázsiai élményeiről is olvasna, akkor ide kattintson, Jolly és Szuperák Barbara beszámolóját pedig itt találja.