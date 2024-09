Krausz Gábort baleset érte

Krausz Gábor és Mikes Anna még a Dancing with the Stars műsorban ismerkedtek meg, amit meg is nyertek, majd hónapokkal később bejelentették, hogy egy párt alkotnak a való életben is. Együtt vágtak neki az Ázsia Expressz kalandjának is, és amikor csak tehetik, együtt romantikáznak.

Krausz Gábor és Mikes Anna

Fotó: Krausz Gábor/Instagram

Krausz Gábor kellemetlen élménye a hajón

A páros jelenleg Szlovéniában nyaral, amiről a közösségi oldalaikon is beszámoltak. Mikes Anna nemrég megosztott egy felvétel, amin látszik, hogy együtt ebédelnek, azonban a meghitt pillanatot egy hatalmas hullám megzavarta. Annyira magasra csapott fel, hogy Krausz Gábor és az étele is vizes lett, amit viccesen kommentált is a séf:

"Úgyis sótlan volt az ételem" - fűzte hozzá mosolyogva, a háttérben pedig hallani lehetett Mikes Anna kuncogását is a korlátozott ideig elérhető Instagram-történetben.

A TV2 idén immár ötödik alkalommal tűzi műsorára közönség kedvenc kaland-realityjét, az Ázsia Expresszt. Az Ördög Nóra műsorvezetésével készült szuperprodukció ezúttal a Fülöp-szigeteken kezdődik, majd pár hét múlva Tajvanban ér véget. Az idei széria ráadásul minden eddiginél nagyobb kihívást tartogatott a sztárpárok , köztük Krausz Gábor és Mikes Anna számára is.

Krausz Gábor szinte mindentől félt

Szeptember 1-jén kiderült, melyik páros rajongótábora biztosította be az egyszerűbb indulást kedvenceiknek, de arról szó sincs, hogy bárki kényelmes utazásként emlékszik vissza az ázsiai megmérettetésre. Minden sztárpár olyan kihívások elé került, amire nem számított, legyen szó a fizikai határok feszegetéséről vagy a mentális terhelésről.

Krausz Gábor például hatalmas félelmekkel vágott neki a megmérettetésnek, melyek szinte egytől egyig valóra váltak.

"A rovaroktól, a kígyóktól, a vad kutyáktól, a szálláskereséstől, a stoppolástól és a mindenféle megalázó helyzetektől féltem.

Be is bizonyosodott, hogy ezek a félelmeim nem voltak alaptalanok, mert szinte minden megtörtént, amitől féltem.

Sokszor kerültünk számomra olyan helyzetbe, ami megalázó volt, de legalább túléltük, és egyébként nagyon jól is éreztük magunkat" - emlékezett vissza a sztárséf.