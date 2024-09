Ezért juthat Britney Spears sorsára Kulcsár Edina

A mai napig Kulcsár Edina az egyik legnépszerűbb influenszer itthon, 658 ezren követik az Instagramon, ezrek követték figyelemmel újabb terhességét, szülését, és már legkisebb gyerekéről is posztolt.

Kulcsár Edina és G.w.M újszülött kisfiukkal fotózkodtak

Fotó: Kulcsár Edina Instagram

Lassan három hete vagyok négygyermekes anyuka. Soha nem gondoltam volna, hogy nekem valaha ekkora családom lesz és habár még új a dolog, minden pillanatával együtt IMÁDOM.

Az élet nem állt meg. Sőt! Míg sokaknál (általában első gyermeknél) ilyenkor az élet lelassul, nálunk még inkább felgyorsult. Lelkileg nagyon jól kell tudni kezelni ezt a helyzetet, meg persze fizikálisan is topon kell lenni, mert pihenésnek itt helye nincs" - írta nemrég, és követői ekkor is felkapták a fejüket, hogy az egykori szépségkirálynő vajon miért akarja túlhajszolni magát, ezért óva is intették néhányan.

"A gyermekágy nem vicc, pihenj! Szintén egy négygyermekes anya" - írta egy követője aggódva az egykori szépségkirálynő miatt, aki rengeteg hozzászólást kapott hasonló helyzetben lévő anyáktól.

Azonban Kulcsár Edina senkire sem hallgat, és egyáltalán nem akar visszavenni a tempóból, aminek komoly következményei is lehetnek számára, hiszen a fizetős magáncsatornáját követők szerint valami nagyon nem stimmel a négygyerekes anyával. Most egy újabb videó szivárgott ki róla, melyen még hatalmas terhes hassal, betegen látható. Kulcsár Edina szipogva, álmosan kérdezi anyósától, hogy mit készített neki az éjszaka közepén azért, hogy jobban legyen, a nő pedig citromos gyümölcsből készült salátát ad menyének, aki amiatt kesereg, hogy nem tudja megenni a citromot.

Sokan úgy vélik, hogy borzalmas Kulcsár Edina viselkedése a felvételen, és hogy nagyon megváltozott az utóbbi években. Másrészt a követőknek feltűnt, hogy folyamatosan betegeskedik, és ez nagyon rossz jel, és komoly következményekkel jár, ha nem vigyáz magára.

Még sose volt ilyen boldog, ehhez képest folyton beteg, rosszkedvű, vagy sír a videókban, és 0-24 panaszkodik...

- írta egy bulvártémákkal foglalkozó csoport tagja.

Bármikor belenézek ebbe a “műsorba” állandóan beteg

- figyelt fel valaki az aggasztó jelenségre.